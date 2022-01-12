Что принцесса Диана хотела сказать миру 'платьем мести' и массивным колье. СМИ разгадали тайну

24 июня 1994 года запомнилось Англии эффектным образом Леди Ди, которого от нее никто не ожидал. Жена принца Чарльза, узнав об измене своего избранника, появилась на публике в откровенном платье, которое назвали "платьем мести", и с массивным колье, буквально кричавшими о ее душевном состоянии.

Издание Еxpress, цитируя слова знатоков королевской семьи, рассказало, что значил образ принцессы Дианы. Отметим, что в тот день состоялась светская вечеринка Vanity Fair в галерее Serpentine (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На торжество Леди Ди приехала в шикарном коротком черном платье от дизайнера из Греции Кристины Стамболиан.

Королевские лица подобные наряды обычно себе не позволяли, ведь платье было достаточно откровенным — его длина была выше колен, а плечи принцессы были оголены.

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На шее обиженной женщины красовалось драгоценное колье, переделанное из фимильной броши, подаренной Леди Ди королевой-матерью на свадьбу. Она стала символом любви супругов, внезапно оборвавшейся для англичан.

"Диана взяла брошь с огромным сапфиром, усыпанным бриллиантами, подаренный на ознаменование брака, который теперь распадался перед камерами, и превратила ее в украшение, которое она действительно любила и которым могла наслаждаться", – сказал эксперт

"Платье мести" и семейная реликвия буквально излучали уверенность и гордость принцессы, любовь которой растоптали перед всеми поклонниками королевской семьи.

Ее смелое решение сбило с толку всех ожидающих, что Леди Ди сломается под гнетом обиды и напором папарацци. Как рассказывали близкие к принцессе люди, она хотела показать публике, что признание Чарльза в своей неверности ничуть не задело, а также просто поднять себе настроение.

Таким образом, массивное колье и откровенное платье символизировали окончательный крах брака Уэльских и уверенную сепарацию принцессы от своего мужа.

Кратко о личности:

Принцесса Диана – первая супруга принца Уэльского Чарльза. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана и Леди Ди. Британская аристократка из семьи Спенсер-Черчилль. Диана прославилась своей добротой и тем, что могла общаться с представителями разных слоев общества. Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе в 1997 году, что буквально разбило сердца подданным Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Леди Ди была любимицей британцев не только из-за доброго сердца, но и прогрессивных взглядов. В частности, принцесса популяризировала апсайклинг – изготовление новых вещей из старых. Таким образом, герцогиня делала для себя платья.