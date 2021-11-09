Как одевалась дома Жаклин Кеннеди – одна из самых стильных женщин ХХ столетия. Фото

Первая леди США (1961–1963) Жаклин Кеннеди до сих пор считается иконой стиля. На публике она предпочитала несколько строгие, но женственные наряды, и даже для дома могла выбрать жемчужное ожерелье и костюм.

Жаклин вошла в историю благодаря своей харизме, уму и чувству моды. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, какими были "домашние" луки одной из самых стильных женщин ХХ столетия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После того как в 1952 году Жаклин Бувье (девичья фамилия) познакомилась с тогда еще сенатором Джоном Кеннеди, она стала "лакомым кусочком" для СМИ и постоянно жила под пристальным вниманием.

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Женщина быстро полюбилась публике. В газетных статьях она часто фигурировала как любимица Америки и законодательница моды.

Кроме того, Жаклин активно помогала Кеннеди в его предвыборной кампании: посещала заседания сената, сопровождала политика, а для первой его речи в сенате перевела с французского на английский 10 книг по политике в Юго-Восточной Азии.

Несмотря на занятость, модных промахов Жаклин себе не позволяла. Даже дома она тщательно подбирала одежду и аксессуары.

Часто первая леди носила платья прямого кроя, однотонные костюмы с жакетом и юбкой, хлопковые рубашки. Многие образы дополняли жемчужные ожерелья, сережки или браслеты.

Еще одна отличительная черта стиля Жаклин Кеннеди – идеальная укладка. Женщина обязательно придавала своим волосам элегантный объем. Когда стрижка была длинной, кончики прически знаменитость обычно подкручивала.

Коротко о знаменитости:

Жаклин Кеннеди (Бувье) родилась 28 июля 1929 года в престижном пригороде Нью-Йорка Саутгемптоне в семье брокера. Умерла в 64-летнем возрасте 19 мая 1994-го.

Жаклин и Джон были официально представлены друг другу в мае 1952 года на званом обеде, организованном общими друзьями.

Пара 25 июня 1953-го объявила о помолвке и уже 12 сентября того же года сыграла свадьбу.

35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в своем авто на глазах у публики 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас).

Как писал OBOZREVATEL, в 2021-м в столице США Вашингтоне на продажу выставили дом, где в 1963 году укрывалась Жаклин Кеннеди. Первая леди переехала туда вместе с детьми после убийства супруга. За шикарный особняк просили 10 миллионов долларов.