Кеннеди, Гуччи и Хемингуэй: 5 известных семей с 'родовыми проклятиями'

Родовых проклятий не существует – но череда самоубийств или загадочных смертей в одной семье невольно заставляют засомневаться в этом. Особенно, если такое происходит с теми, кто носит известную фамилию.

Такая трагедия постигла род Кеннеди, Хэмингуэя, Брандо и Гуччи. OBOZREVATEL собрал самые поразительные истории знаменитых семей с "родовыми проклятиями".

1. Ли

Звезда таких легендарных фильмов, как "Кулак ярости" и "Путь дракона", Брюс Ли умер при загадочных обстоятельствах. Незадолго до своей смерти он был очень тревожным и уверял всех, что не доживет до своего 33-летия.

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Так и случилось. Незадолго до дня рождения он выпил таблетку аспирина от головной боли и скончался от отека мозга во сне.

По некоторым данным, в таблетке содержалась сверхвысокая для организма доза аспирина и мепробамата, но поклонники актера считают, что его смерть в 1973-м специально подстроили.

Жуткими подробностями обросла и смерть сына Брюса Ли Брэндона. Он скончался от случайного ранения в живот из пистолета с заглушкой прямо на съемочной площадке фильма "Ворон".

2. Кеннеди

"Проклятие Кеннеди" уносит жизни членов семьи начиная с 1944 года. Самой известной смертью в семье стало убийство президента Джона Кеннеди. Он был одним из девяти детей Джозефа Патрика Кеннеди-старшего и Розы Кеннеди, и одним из пяти наследников, кого постигла страшная участь.

Все началось еще в 1941-м – старшая дочь Джозефа и младшая сестра президента, Розмари, подавала явные признаки задержки в развитии, а ее вспышки гнева стали совсем неуправляемыми.

В 23 года "заботливые" родители сделали дочери лоботомию, которая превратила ее в инвалида. Ее отправили в психлечебницу, где та состарилась и умерла в возрасте 86 лет.

Первая смерть среди детей Кеннеди случилась в 1944-м, во время Второй мировой войны. Джозеф Патрик Кеннеди-младший, будущий выпускник Гарварда и главный наследник семейного богатства, записался добровольцем в военную авиацию и погиб в авиакатастрофе над Атлантическим океаном. Его самолет по неизвестным причинам взорвался в воздухе.

Пятый ребенок Кеннеди, Кэтлин, также погибла в автокатастрофе в 28 лет.

Потом череда неприятностей затихла до 1961-го: сначала Джозеф Патрик перенес тяжелейший инсульт и провел последние 8 лет жизни в инвалидном кресле. Потом произошло убийство президента Кеннеди.

А спустя пять лет исламским фанатиком был застрелен его брат Роберт Кеннеди. Застрелили Роберта прямо в прямом эфире – за то, что он симпатизировал Израилю.

3. Брандо

Мать актера Марлона Брандо была зависима от алкоголя. Ходили слухи, что Марлон Брандо сделал любовницей свою дочь от третьего брака – красавицу Тариту Шеен. Более того, поговаривали, что именно Марлон был отцом ее ребенка. Сама Тарита, у которой на почве потрясения и большого количества стресса развилась шизофрения, повесилась в 25 лет.

От алкогольной и наркотической зависимости также скончалась и первая жена Брандо, актриса Анна Кашфи. Их сын, Кристиан, был наркоманом. Он застрелил парня своей сводной сестры Тариты. Кристиан отсидел в тюрьме 5 лет, и умер в заключении от пневмонии в 49 лет.

4. Хемингуэй

Эрнест Хемингуэй покончил с жизнью в возрасте 61 года после затяжной борьбы с депрессией. Этот недуг стал настоящим проклятием семьи.

Отец писателя также совершил суицид, несмотря на то, что они с женой состояли в счастливом браке, и с детьми у отца были теплые отношения.

Известно, что сестра писателя, Урсула, тоже приняла решение уйти из жизни. А старший брат Эрнеста, Лестер, застрелился, когда узнал о необходимости ампутации ног из-за диабета.

Внучка писателя Марго Хемингуэй, модель и актриса, страдала от клинической депрессии и отравилась в 42 года.

5. Гуччи

Убийство 46-летнего Маурицио, внука основателя Дома моды Gucci Гуччио Гуччи, стало причиной возникновения легенды о проклятии великой семьи.

Мужчина был застрелен в марте 1995 года в центре Милана. Сначала заподозрили итальянскую мафию, но в ходе расследования было установлено, что все случилось из-за ревности обманутой жены наследника, Патриции Реджиани.

Маурицио изменил жене с молодой девушкой, за что Патриция заказала убийство ненаглядного. За это ее приговорили к 29 годам заключения.

Армия юристов смогла отстоять право дочерей на наследство посредством многочисленных аппеляций, однако каждый, кто прикасался к документам, начинал страдать от сыпи, головной боли и тошноты.

Суеверные адвокаты решили, что дело Гуччи проклято. Скептики же уверяют, что виной всему обычные микробы, расплодившиеся на старых бумагах.

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