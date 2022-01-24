Как сложились судьбы жен Гитлера, Геббельса и других руководителей Третьего рейха. Фото

Руководители Третьего рейха в личной жизни были более жесткими диктаторами, чем на политической арене. Нацисты женились, заводили много детей, предавали своих жен и вербовали их.

У спутниц правителей нацистской Германии не было другого выбора, как поддерживать своих мужчин, за что они потом поплатились. Кто-то из них пережил своих избранников на десятилетие, кто-то покончил с собой. OBOZREVATEL рассказывает о трагических судьбах первых леди Третьего рейха.

Ева Браун – самоубийство

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У главного диктатора Германии Адольфа Гитлера была девушка, которая любила его до конца дней. Ева Браун – младше фюрера на 23 года. Они долго встречались, но вождь заявлял, что женат на немецкой нации.

Ева ненавидела политику, которая разлучала ее с любимым. Женщина даже пыталась покончить с жизнью. Она не была известна гражданам. О существовании любимой знал только близкий круг. Браун жила на широкую ногу и у нее даже были слуги. Весной 1945 года, когда Германия проиграла Вторую мировую войну, Ева наконец вышла замуж за Адольфа. Пара поженилась в бункере, а через 40 часов вдвоем совершили самоубийство. Фрау Гитлер выпила яд, а ее муж застрелился.

Магда Геббельс – самоубийство

Магду Геббельс считают одной из самых ярких первых леди нацистского режима. Она второй раз вышла замуж за министра пропаганды Германии и канцлера Третьего рейха Йозефа Геббельса.

Пара обручилась в 1931 году, а свидетелем на свадьбе был сам Адольф Гитлер. Супругов объединяла жажда власти, амбиции и семеро детей. Магда работала вместе с мужем и поддерживала его во всем. 1 мая 1945 года Геббельс приказала врачам уколоть своим детям смертельные инъекции, а через час супруги покончили с собой.

Ильза Кох – пожизненный арест

В 1936 году Ильза вышла замуж за коменданта Карла Коха и стала охранницей в концлагере Заксенхаузен. Нацистка жестоко относилась к заключенным, пытала их с собаками и избивала. По ее приказам убивали узников с татуировками. Супруги вместе работали в концлагере Бухенвальд.

В 1951 году ее третий раз арестовали американцы и приговорили к пожизненному заключению. Ильза повесилась в 1967 году в баварской тюрьме.

Ильза Гесс – арест в лагерях

В 1920 году студентка филологического факультета Ильза увлеклась нацистом Рудольфом Гессом и решила вступить в НСДАП. Через семь лет отношений пара в конце концов обручилась, а Гитлер стал крестным первенца.

Ильза была настоящей соратницей фашистов. Фюрер также уважал женщину, и даже после бегства мужа в Шотландию ей выплачивали пенсию. В 1947 году Гесс была арестована в лагере в Аугсбурге. Оказавшись на свободе через год, она открыла пансионат, где прожила до 95 лет.

Герда Борман – отравилась ртутью

19-летняя Герда вышла замуж за личного секретаря фюрера Мартина Бормана и родила ему десять детей. Муж постоянно изменял и обольщал других женщин прямо у нее на глазах. Герда Борман также была членом немецкой партии. Она поддерживала полигамные браки и призывала правительство их разрешить.

После Второй мировой войны Герда скрылась в Италии, где ей диагностировали рак. В госпитале в 1946 году нацистка отравилась ртутью во время курса химиотерапии.

Эмми Герринг – трудовые лагеря

Актриса Эмми Зоннеман в 1935 году стала второй женой одного из лидеров нацистов – Германа Геринга, от которого родила дочь. Кроме того, она была в близких отношениях с Гитлером, и ее неофициально называли первой леди Германии.

В конце Второй мировой войны Эмма вместе с дочерью попала в американский плен. Суд конфисковал ее имущество и присудил год трудовых лагерей.

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