10 знаменитых голливудских пар, которые снова сходились после расставания. Фото

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, Хейли Болдуин и Джастин Бибер, Кэтти Перри и Орландо Блум – эти знаменитости сломали стереотип о том, якобы "дважды в одну реку войдешь".

OBOZREVATEL пишет о звездных парах, которые дали отношениям второй шанс – и доказали, что никогда не поздно исправить ошибки, если вы встретили настоящую любовь.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Поп-певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек собирались пожениться еще в начале 2000-х, но отменили помолвку и расстались через 4 года. Недавно папарацци застали счастливую пару во время отдыха. Через несколько месяцев, на свое 52-летие, Джей Ло опубликовала совместное фото.

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Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Певец Джастин Бибер был в романтических отношениях с американской моделью Хейли Болдуин. Они встречались несколько месяцев в 2016 году, но разошлись и были врагами почти два года. Затем снова начали общаться и между ними вспыхнула страсть. В 2018 году Бибер сделал предложение и звездная пара отпраздновала свадьбу.

Кортни Кокс и Джонни Макдэйд

Отношения актрисы Кортни Кокс и вокалиста Джонни Макдэйда развивались очень стремительно. Через несколько месяцев после знакомства, они поженились в июне 2014 года. В конце 2015 года пара ненадолго разошлась, но настоящая любовь смогла преодолеть трудности. Звездные супруги до сих пор вместе.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Любовь модели Джиджи Хадид и ее избранника Зейна Малика также проходила проверку расставанием. Через несколько лет отношений пара заявила о разрыве. Они не общались с 2018 по 2020 год. Джиджи выложила фото любимого, намекнув подписчикам, что они снова вместе.

Кэти Перри и Орландо Блум

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум познакомились в 2016 году, и вскоре звезды официально заявили, что они пара. По неизвестным причинам через 10 месяцев серьезных отношений Кэти бросила любимого. В 2017 году они вместе путешествовали, где их заметили папарацци. Через год Орландо сделал предложение. СМИ пишут, что влюбленные тайно поженились, но пара до сих пор не подтвердила официальное оформление отношений.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк вместе почти 15 лет, но их романтические отношения долгое время были на паузе. Они пережили кризис после четырех лет совместной жизни. Почти через год перерыва Джастин сделал предложение, и в 2012 году пара отпраздновала свадьбу.

Роуз Лесли и Кит Харингтон

Роуз Лесли и Кит Харингтон познакомились на съемках сериала "Игра престолов". Они долгое время скрывали романтические отношения. Через год они разошлись, и Роуз завела роман с другим. После короткого перерыва актеры начали снова встречаться, и в 2018 году поженились.

Кристен Белл и Дэкс Шепард

Кристен Белл и Дэкс Шепард вместе более 12 лет и воспитывают двоих детей. В начале отношений они ненадолго расставались, потому что Дэкс хотел встречаться с другими. Через через несколько дней молодые актеры помирились и построили счастливую семью.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Супруги Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас вместе более 20 лет. После 13 лет совместной жизни актеры разошлись, чтобы провести время порознь, подумать об отношениях и поработать над браком. Очевидно, это помогло – они до сих пор вместе.

Бехати Принслу и Адам Левин

У модели Бехати Принслу и вокалиста Адама Левина были сложные отношения. Беати уходила и снова возвращалась к любимому, пока он не сделал ей предложение. В 2014 году звезды поженились и сейчас воспитывают двух дочерей.

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