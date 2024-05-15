Как сложились отношения 'холостяков' с победительницами проекта и почему никто из них так и не построил счастливую семью вместе

На днях стало известно, что ветеран российско-украинской войны и писатель Александр Будько, более известный по позывному "Терен", будет искать свою любовь в новом сезоне шоу "Холостяк". Однако, учитывая общую статистику, шанс воина построить с победительницей прочную семью после проекта довольно призрачен, ведь только один из героев шоу женился на избраннице, и они уже развелись.

OBOZ.UA решил вспомнить, как складывались отношения всех созданных на проекте пар после финала. Некоторые из них построили счастливую семью, однако с другими людьми.

1 сезон – Макс Чмерковский

В дебютном сезоне шоу "Холостяк" в 2011 году свою любовь искал американо-украинский танцовщик Макс Чмерковский, который выбрал Александру Шульгину. Их закадровая романтическая история длилась всего месяц. Артист вернулся в Америку, где сейчас ждет третьего ребенка с женой Пэтой Маргатройд.

2 сезон – Фрэнсис Романов

Вторым искал свою судьбу на проекте британский потомок царской династии Романовых, фотограф Фрэнсис Романов. Сезон закончился победой Елены Рясновой, но провстречавшись примерно 6 месяцев пара решила разбежаться. Елена построила семью с другим мужчиной, от которого родила дочь, а о личной жизни героя проекта ничего не известно.

3 сезон – Андрей Искорнев

Московский хирург Искорнев, игнорирующий полномасштабную войну, устроил целую драму на проекте. Сначала от него забеременела участница по имени Яна, у которой, к сожалению, случился выкидыш. Позже россиянин выгнал из проекта фаворитку Ирину Скорикову, вместо которой выбрал Анну Козырь. В конце концов, после финала шоу он бросил победительницу и вернулся к Скориковой, но через год влюбленные также разошлись.

4 сезон – Константин Евтушенко

Сезон 2014 года запомнился напряженной борьбой участниц за сердце украинского бизнесмена Константина Евтушенко. Победу тогда одержала Анна Селюкова, но вне объектива пара выяснила, что не может быть вместе, ведь они живут в разных городах.

5 сезон – Сергей Мельник

В пятом сезоне попытался обрести любовь всей жизни футболист Сергей Мельник. После долгих недель поисков по душе спортсмену пришлась Марина Кищук. Как и в предыдущих случаях, искра между ними погасла вскоре после съемок. Футболист уехал за границу, а его бывшая вышла замуж и родила сына.

6 сезон – Иракли Макацария

В 2016 году проект был особенно популярен, ведь девушкам пришлось бороться за сердце харизматичного грузина Иракли Макарации. С победительницей реалити Еленой Лесык он пытался построить крепкие отношения, которые длились примерно год, но в конце концов до брака так и не дошло.

7 сезон – Дмитрий Черкасов

Пловец Дмитрий Черкасов и его избранница Лидия Немченко разошлись почти сразу после шоу. Когда на экраны вышел финальный эпизод, они уже не были вместе.

8 сезон – Рожден Ануси

Певец Рожден весь восьмой сезон строил отношения с Иванной Гончарук, с которой, в конце концов, не сошелся характерами. Насколько известно, он до сих пор не встретил любимую.

9 сезон – Никита Добрынин

Известный телеведущий Никита Добрынин стал единственным героем "Холостяка", который прошел с любимой – блогершей Дашей Квитковой – все этапы отношений вплоть до свадьбы. Более того, у звезд даже родился сын. Однако в январе 2023-го пара шокировала фанатов признанием – они больше не вместе.

10 сезон – Максим Михайлюк

Отношения с пилотом Максом Михайлюком пыталась построить Даша Ульянова, но и у них не получилось стать исключением и остаться вместе.

11 сезон – Михаил Заливако

У Михаила Заливако есть все шансы разрушить печальную статистику. Он выбрал в финале бывшую жену экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анну, однако позже влюбленные вроде бы разорвали отношения. История получила новый виток, когда через два месяца эксы якобы возобновили роман, причем сделали это тайно.

12 сезон – Алекс Топольский

Последним из ныне отснятых сезонов стал проект с бизнесменом Алексом Топольским. Он стал не менее скандальным. Русскоязычный украинец и победительница шоу Екатерина Лозовицкая разорвали отношения с публичными ссорами и упреками. Подробности – читайте здесь.

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