Звезда сериала 'Участковый с ДВРЗ' Довженко рассказал, общается ли с бывшей женой и какие отношения сохранились с общими детьми

Популярный украинский актер Вячеслав Довженко ("Киборги", "Другой Франко", "Дом "Слово". Бесконечный роман", "Участковый с ДВРЗ") признался, общается ли с бывшей женой – актрисой столичного Театра имени Ивана Франко Ксенией Башей. Артисты много лет были в браке и имеют двух общих сыновей.

В интервью OBOZ.UA актер рассказал, что ему удалось после развода наладить нормальные отношения с Ксенией. С общими сыновьями у отца, по его словам, полное взаимопонимание.

Вячеслав Довженко и Ксения Баша развелись в 2018 году. За время брака у актеров родилось два сына – Иван и Василий. Ксения Баша – дочь популярного украинского артиста Василия Баши, который тоже франковец. Несколько лет назад актриса во второй раз вышла замуж – за своего коллегу Александра Форманчука. В декабре Ксения Баша снова стала мамой – родила во втором браке дочь Лелю.

По словам Вячеслава Довженко, с бывшей женой ему удалось сохранить дружеские отношения: "С Ксенией у нас нормальные отношения, мы хорошо общаемся". Младший сын актеров живет неделю с мамой, неделю – с папой: "У него большая нагрузка: он учится в школе, ходит в театральную студию". Старший сын, по словам звездного папы, поселился отдельно от всех: "Старший учится в театральном университете им. Карпенко-Карого и живет в общежитии".

Актер также признался, что имеет личную жизнь: "Есть ли у меня сейчас личная жизнь? Да, есть. Правда, пока не буду озвучивать имя человека рядом. Скажу только одно: я счастлив".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на премьеру фильма "Другой Франко" Довженко пришел с младшим сыном Василием. В разговоре с OBOZ.UA, сожалея о том, что до полномасштабной войны мы мало воспитывали младшее поколение в духе патриотизма, Вячеслав вспомнил сыновей : "Вот моему старшему сыну Ивану 20 лет. Когда он выпускался из школы, в его классе только трое учеников разговаривали на украинском. За 30 лет независимости эти поколения мы пропустили. Вот недалеко от нас сейчас стоит мой младший сын Василий – ему 14 лет. И он уже сознательнее, и его поколение – такое".

Полное интервью с Вячеславом Довженко читайте здесь.

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