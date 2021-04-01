Як зараз виглядають Меріл Стріп, Джулія Робертс та інші кінодіви 90-х років

Багато хто з нас задивляється до дірок такі романтичні кінокартини 90-х років, як "Красуня", "Мости округу Медісон", "Місто ангелів", "Вам лист" та багато інших.

І, найімовірніше, вам було б цікаво дізнатися, як змінилися за ці 30 років найгарніші акторки того часу. OBOZREVATEL вирішив згадати, який вигляд мали зірки культових кінострічок 90-х років і які вони сьогодні.

1. Джулія Робертс, 53 роки

Про Джулію Робертс усі дізналися після виходу фільму "Красуня" у 1990 році. Відтоді практично всі кінокартини, в яких вона грала, були успішними та збирали велику касу: "Померти молодим" (1991), "Я люблю неприємності" (1994), "Весілля найкращого друга" (1997), "Наречена-втікачка" (1998). Тоді вона навіть не мріяла, що стане однією з найпопулярніших акторок Америки, а зараз у неї багатомільйонна аудиторія шанувальників і статки в більш як сто мільйонів доларів у банку.

2. Меріл Стріп, 71 рік

Меріл Стріп справедливо визнана однією з найвизначніших акторок, які нині живуть. Її номінували на "Оскар" 21 раз і тричі акторка вигравала золоту статуетку. Найзворушливіші романтичні фільми 90-х років із її участю: "Листівки із краю безодні" (1990) і "Мости округу Медісон" (1999).

3. Кім Бейсінгер, 67 років

Юна Міс Джорджія і топмодель Кім Бейсінгер також має кілька золотих статуеток, поміж яких "Оскар" і "Золотий глобус". Свою славу акторка отримала після зйомок у фільмах: "Дев'ять з половиною тижнів" (1986), "Побачення наосліп" (1987), "Бетмен" (1989) і "Звичка одружуватися" (1991).

4. Мішель Пфайффер, 62 роки

Володарка "Золотого глобуса" Мішель Пфайффер раніше була однією з найкрасивіших акторок Голлівуду. Її запам'ятали найбільше за фільмами "Іствікські відьми" (1987), "Небезпечні зв'язки" (1989), "Епоха невинності" (1993), "Близько до серця" (1996) та інших.

5. Вайнона Райдер, 49 років

Неможливо уявити тих, хто в кінці 80-х і початку 90-х не хотів бути на неї схожими. Стиль Вайнони копіювали всі після її дебюту у фільмах "Лукас", "Едвард Руки-ножиці" і "Бітлджус" Тіма Бертона. Після цих кінострічок Райдер знялася ще в декількох десятках фільмів. Серед них – "Дракула" (1992), "Маленькі жінки" (1994) та інші.

6. Голді Гоун, 75 років

Голді Гоун прославилася як одна з найяскравіших комедійних акторок Голлівуду. Вона стала набирати популярність після 1987 року, коли зіграла в знаменитій мелодрамі "За бортом" зі своїм коханим Куртом Расселом. Після успіху в цьому фільмі Голді засвітилася також у комедійних мелодрамах "Смерть їй личить" (1992), "Клуб перших дружин" (1996) та інших.

7. Мег Раян, 59 років

Блакитноока і білява акторка Мег Раян запам'яталася глядачам за численними ролями в таких мелодрамах 90-х років, як "Як Гаррі зустрів Саллі" (1989), "Несплячі в Сієтлі" (1994), "Коли чоловік любить жінку" (1994), "Вам лист "(1998) і "Місто ангелів" (1998).

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