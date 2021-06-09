Как понять, что женщина хочет секса: 4 признака

Редко от девушки можно услышать прямое предложение поехать в гости на ночь или желание заняться любовью сейчас. Молодой человек должен увидеть определенные сигналы, которые посылает женское тело.

Леди тонкой и скромной натуры проявляет внимание жестами. Мужской журнал Men'sHealth выделил несколько признаков, которые дадут парню понять, что девушка хочет секса.

Тактильный контакт. Если девушка позволяет себя трогать – это означает, что она не против разделить свое личное пространство, а возможно и постель с парнем. Не стоит торопить события. Мужчина поглаживает ноги, живот, волосы и женщина не препятствует этим движениям – можно переходить к следующему этапу.

Видео дня

Интимные темы. Разговоры о сексе подогревают интерес. Девушка вряд ли будет разговаривать с другом о своих предпочтениях в постели. Если она начала говорить об интиме – она жаждет большей близости. Не нужно сразу напрямую спрашивать перед первым разом, хочет ли ваша девушка экспериментировать или заниматься оральными ласками – такое поведение может ее напугать.

Женщина отвечает взаимностью на ваши прикосновения, поцелуи и предложения. Спросите, хочет ли девушка снять вашу рубашку, если она согласилась, значит тоже не будет против раздеться.

Сексуальная одежда. Стоит обратить внимание на наряд и парфюм, ведь для девушек секс не может быть спонтанным – они всегда готовятся к такому событию заранее. На прогулку с парнем в френд-зоне женщина не наденет короткое платье, красивое белье, каблуки и глубокое декольте.

Ранее OBOZREVATEL писал о:

сексе после ссоры: что происходит, когда кровать – место перемирия.

ошибочных представлениях о близости, которые сейчас кажутся дикими: топ открытий.