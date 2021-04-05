Головний біль під час сексу: чому виникає і наскільки небезпечний

Головний біль під час сексу може призвести до того, що це заняття перестане приносити задоволення і перетвориться на справжню проблему. Співробітники Національної служби охорони здоров'я вважають, що вся справа у збільшенні напруги і тиску в м'язах голови та шиї.

Раніше експертами було проведено дослідження, яке показало, що від головної болі, пов'язаної із сексуальною активністю, страждає 1% населення. Також вони з'ясували, що з цією проблемою в три-чотири рази частіше стикаються чоловіки, ніж жінки. Про це пише видання Metro.

Головний біль під час інтимної близькості може стати причиною дискомфорту, проте він не такий вже і небезпечний. Щоб уникнути небажаних наслідків, фахівці рекомендують вживати знеболювальне за кілька годин до статевого акту.

Якщо ж такий метод виявиться неефективним, краще звернутися по медичну допомогу. Адже бувають ситуації, коли головний біль може сигналізувати про наявність певної проблеми зі здоров'ям.

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