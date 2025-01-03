Когда Пасха в 2025 году: дата совпадает у православных и католиков

Праздник Пасхи является главным в календаре любого течения христианства. Но традиционно так сложилось, что верующие западного обряда (католики и протестанты) и восточного (православные и греко-католики) обычно отмечают Воскресение Христово в разные даты. Однако в 2025 году это будет не так.

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Как выяснил OBOZ.UA, в этом году произойдет довольно нечастое событие – католическая и православная Пасхи совпадут в датах. Рассказываем, откуда взялась разница в вычислениях и когда в 2025 году будет Пасха.

Когда Пасха-2025

Согласно церковному календарю, в этом году весь христианский мир будет отмечать Пасху 20 апреля. В последний раз такое совпадение произошло 8 лет назад. В 2017 году все христиане праздновали вместе 16 апреля.

А вот следующее совпадение дат произойдет относительно скоро – в 2028 году. Даты Пасхи до конца этого десятилетия распределились следующим образом

Пасха в 2026 году: католическая – 5 апреля, православная – 12 апреля;

католическая – 5 апреля, православная – 12 апреля; Пасха в 2027 году : католическая – 28 марта, православная – 2 мая;

католическая – 28 марта, православная – 2 мая; Пасха в 2028 году: все христиане отмечают праздник 16 апреля;

все христиане отмечают праздник 16 апреля; Пасха в 2029 году: католическая – 1 апреля, православная – 8 апреля;

католическая – 1 апреля, православная – 8 апреля; Пасха в 2030 году: католическая 21 апреля, православная – 28 апреля.

Почему разные христианские церкви празднуют Пасху не одновременно

То, что дата праздника не совпадает у христиан западной и восточной традиции, происходит из-за расхождений в церковном календаре. Католики и протестанты живут по григорианскому календарю, а православные – по юлианскому. Или, как Православная церковь Украины – по новоюлианскому.

Именно метод вычисления даты Пасхи и можно назвать ключевым отличием между ними. Обе христианские церкви отталкиваются от даты первого полнолуния после весеннего равноденствия. Следующее после этого астрономического события воскресенье и является датой праздника.

Однако разногласие состоит в том, что юлианский и новоюлианский календарь считают датой весеннего равноденствия 3 апреля. В то время как по григорианскому она определена, как 21 марта. Это означает, что у православных Пасха не может наступить раньше 4 апреля, а вот у католиков самой ранней датой праздника может стать 22 марта.

Другие переходные праздники Пасхального цикла

Но не только Пасха является христианским праздником, ежегодно меняющим свою дату. К нему привязаны еще несколько важных дат в церковном году.

В частности, с даты праздника Воскресения Христова отсчитывается начало Великого поста. У православных он начнется 3 марта и окончится 19 апреля.

За неделю до Пасхи отмечается праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье. В 2025 году все христиане будут отмечать Вербное воскресенье 13 апреля.

Еще один большой праздник – День Святой Троицы выпадает на пятидесятый день после Пасхи. В 2025 году Троицу христиане будут праздновать 8 июня.

Ранее OBOZ.UA публиковал даты всех церковных праздников на 2025 год по новому календарю.

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