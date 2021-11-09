Адель, Билык, Сайрус: как изменились звезды после громких разводов. Фото-сравнение

Разрыв с любимым человеком и проблемы в личном фронте так или иначе влияют на внешность знаменитостей. Многие начинают новую страницу жизни с кардинальных изменений: кто-то – трансформирует свой стиль, а кто-то – резко начинает худеть.

Например, Адель после расставания сбросила 20 килограммов, а Ирина Билык в очередной раз перекрасила волосы. OBOZREVATEL сравнил фото знаменитостей во время брака и после развода.

Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык вышла замуж за режиссера Аслана Ахмадова в 2016 году. Избранник звезды работал за границей. Позже у супругов появился сын, однако отец не участвовал в воспитании и уделял время только работе. Любовь на расстоянии стала причиной разрыва. Ирина часто экспериментирует с внешностью, а после развода решила изменить коричневый цвет волос на привычный блонд.

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Джефф Безос

Джефф Безос женился на Маккензи в 1993 году, за год до основания Amazon. В 2019 году бизнесмен объявил о разводе после 25 лет совместной жизни. На тот момент Джефф был самым богатым человеком в мире. Известно, что у Джеффа есть три сына и приемная дочь.

В начале брака Безос предпочитал повседневный стиль одежды даже на светских мероприятиях, а сейчас он выходит на публику исключительно в классических и изысканных костюмах.

Слава Каминская

Украинская певица Слава в 2014 году вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского. Их брак длился до 2019 года, в котором родилось двое детей. После того как сердце исполнительницы стало свободным, она сменила прическу и начала сольную карьеру. Экс-супруги поддерживают дружеские отношения.

Адель

Отношения певицы Адель с бизнесменом Саймоном Коннекки длились восемь лет, в 2016 пара обручилась. Через три года они разошлись. Для исполнительницы развод стал настоящим испытанием, она потеряла 20 кг веса и кардинально сменила имидж. Сейчас 33-летняя звезда возвращается на сцену в новом образе.

Снежана Онопка

Модель Снежана Онопка была в браке с бизнесменом Николаем Щуром почти 10 лет. Их развод обсуждал весь украинский бомонд, поскольку Снежана сделала скандальное признание – она заявила, что муж ее избивал. Когда модель вышла замуж за тирана, она резко сократила участие в съемках. Сейчас звезда часто дает интервью и приходит в себя после пережитого.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Исполнительница Майли Сайрус 10 лет была в отношениях с Лиамом Хемсвортом. В 2019 они решили обручиться, но уже через 8 месяцев после свадьбы развелись. В итоге оказалось, что Майли была не готова к роли жены. Певица сейчас сменила имидж, призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации и начала одеваться еще эпатажнее и ярче.

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