Ирина Билык раскрыла причины развода с Асланом Ахмадовым. Видео

Украинская певица Ирина Билык рассказала, что причиной ее развода с российским фотографом Асланом Ахмадовым стало то, что они оба сильно изменились за время отношений. В официальном браке пара провела шесть лет.

Признание о личной жизни артистка сделала в интервью программы ЖВЛ для "1+1". Напомним, что певица вышла замуж в 2015 году, а в апреле 2021-го подала на развод (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина сказала, что многие расстаются, потому что не могут сберечь чувства, которые есть в начале отношений.

"Так оно в жизни бывает: поживешь с человеком пять-десять лет и ты уже другой, и человек уже другой. Может потому и разводятся люди, потому что не могут удержать вот это первое ощущение, первые моменты", – заявила 51-летняя украинка.

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Она добавила, что поддерживает со своим бывшим возлюбленным хорошие отношения. Кроме того, Билык назвала Ахмадова очень талантливым.

Исполнительница планирует и дальше продолжать сотрудничать с экс-мужем по работе.

"С Асланом мы еще будем работать не раз, не два и не три, потому что он очень талантлив как фотохудожник, фотограф, режиссер. Его, я думаю, надо "использовать" очень часто, потому что он очень хорошо снимает женщин", – сказала артистка.

Ирина Билык – певица, у которой есть 12 альбомов, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

Родилась она в Киеве 6 апреля 1970 года.

У певицы есть 22-летний сын Глеб от второго гражданского мужа Андрея Оверчука, а также младший – Табриз Аслан оглы Ахмадов. Он появился на свет от Ахмадова при помощи суррогатного материнства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Билык заявила, что год назад планировала третьего ребенка, но передумала. Певица назвала причины такого решения.