Тина Кароль анонсировала новый альбом в стиле Таисии Повалий. Видео

Популярная украинская певица Тина Кароль анонсировала выход нового альбома, который носит название "Двойной рай". Премьера назначена на 29 октября этого года.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я приоткрываю для тебя двери в "Двойной рай" и приглашаю раствориться в музыке для любви", – написала певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В описании альбома говорится, что "Двойной рай" – это музыкальная повесть о любви, в которой пронзительные тексты и мотивы меланхолии.

"Посвящен одному человеку и отношениям, от которых мы оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей свободе", – говорится в описании.

Видео дня

Кроме того, в новых треках Тина Кароль "обращается к сильным вокальным партиям и дымчатой ауре нулевых". Также певица использует свои фирменные сложные ноты.

Основным стилем альбома стал ритм-н-блюз, который подчеркивает "откровенную сексуальность и близость поп-дивы".

В сети пишут, что если закрыть глаза и прослушать отрывок песни, то можно подумать, что поет украинская народная артистка Таисия Повалий. Также поклонники уже успели оценить отрывок песни и засыпали Тину комплиментами в комментариях.

"Это шок", "Ну наконец-то", "Ждем премьеру", "Это счастье", "У меня уже мурашки", ""Вот это настоящее доброе утро", "Очень ждем", "Вау", "Ну это кайф", "Уже чувствую, что это будет шедевр", "В предвкушении прекрасного", "Моей радости нет предела", "Лучшая", "С первых нот сплошной кайф", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль (настоящее имя Татьяна Либерман) – украинская певица, актриса и телеведущая. Родилась в 1985 году в Магаданской области. Является народной артисткой Украины в 2017 году. Была тренером в вокальных шоу "Голос Страны" и "Голос Дети". Признана лучшей исполнительницей Украины в 2014, 2015 и 2017 годах по версии M1 Music Awards. Была замужем за Евгением Огиром (продюсер и бизнесмен), который умер в 2013 после борьбы с раком желудка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Кароль откровенно ответила на вопросы своих поклонников. Среди них были о творческих планах, что предпочитает на завтрак, о школьных годах и дуэте с Даном Баланом.