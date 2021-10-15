5 украинок с экзотической внешностью, которые стали известными в Украине и преуспели. Фото

В украинском шоубизе немало красавиц с экзотической внешностью: с африканскими, латиноамериканскими, южноевропейскими и восточными корнями. В школьные годы и в начале карьеры они часто сталкивались с расизмом. Со временем девушки осознали, что их внешность – маленький козырь, которым стоит гордиться.

OBOZREVATEL рассказывает об украинских звездах, которые доказали, что экзотические черты лица и цвет кожи – подарок жизни.

У папы Сюзанны эфиопское корни, у мамы – украинские. Свой путь по карьерной лестнице девушка начала с участия в проекте "Х-фактор". Ей не удалось дойти до финала, и это ее только мотивировало идти дальше: певица экспериментировала с различными музыкальными стилями и работала над созданием сценического образа. Пела как соло, так и с лидером группы "Мальбэк". Ей удалось найти неповторимый стиль, который вдохновляем Сюзанну творить и радовать свою аудиторию новыми песнями. Каждая композиция становится хитом.

Видео дня

По словам артистки, ее папа из Конго, а мама – из Украины. Звезда впервые почувствовала, что такое популярность, во время участия в шоу "Х-фактор", "Голос страны" и "Лига смеха". Благодаря постоянной работе над собой и уникальной манере пения – Элине удалось стать одной из вокалисток квартета в шоу "Женский квартал". Дополнительно Мбани занимается моделингом.

Рамина – успешная украинская модель и YouTube-блогер. Отец звезды – афганец, а мама по национальности украинка. Девушка стала популярной после участия в телепроекте "Холостяк". Сейчас она активно занимается развитием собственного шоу "Ходят слухи", где общается с психологами, а также звездами украинской и российской эстрады.

Имя талантливой украинской певицы и победительницы "Евровидения 2016" – Сусана Джамаладинова. Артистка родилась в Киргизии: ее папа – крымский татарин, мама – армянка. Позже семья переехала жить в Украину. Сейчас Джамала выпускает песни в стиле джаз и соул, а также снимается в кинофильмах украинских киностудий. В ее фильмографию вошли "Алиса в стране чудес" (2014), "Поводырь" (2013) и "Легенда об алых парусах" (2010).

У Розы арабские корни по папиной линии. Девушка стала известной после участия в романтическом проекте "Холостяк". С 2014 года ведет постшоу "Холостяк" и "МастерШеф". Несколько лет назад звезда стала главной героиней реалити-шоу "7Я Розы" на Новом канале. В 2017 году девушка вышла замуж. Однако отец об этом ничего не знает.

Ранее OBOZREVATEL писал:

об украинках с экзотической внешностью;