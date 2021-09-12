Как изменилась самая красивая девочка в мире: фото 14 лет спустя

Французская модель Тилан Блондо в возрасте шести лет была названа "самой красивой" девочкой в мире. Сейчас ей 20 – девушка имеет более четырех миллионов подписчиков в Instagram, работает с известнейшими дизайнерами мира и является самой высокооплачиваемой юной моделью международного уровня.

Как пишет Ladbible, Тилан стала знаменитой в 2007 году, когда возглавила заветный ежегодный список "100 самых красивых лиц" TC Candler. Кроме того, она с юного возраста пребывала в центре внимания, поскольку принимала участие в показах для Поля Готье, а затем и для Dolce& Gabbana.

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Также позже, в 2018 году, девушка заняла первое место в "Списке независимых критиков 100 самых красивых лиц 2018 года".

Отец Тилан – бывший футболист Премьер-лиги Патрик Блондо, игравший за "Шеффилд Уэнсдей" и "Уотфорд" в конце 90-х - начале 2000-х годов. Мама – Вероника Любри. Среди французской публики женщина известна как телеведущая, но после рождения детей перешла в дизайнерскую сферу. Также у Тилан есть младший брат – Айртон Ромеро. Мальчик родился в 2007 году.

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