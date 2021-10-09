5 молодых украинских моделей, которые прославились за рубежом. Фото

Украинские девушки славятся удивительной красотой, поэтому неудивительно, что многие отечественные модели стали широко известны в мировых столицах моды. Манекенщицы совсем юными покидали Украину и отправлялись покорять модный олимп за рубеж.

OBOZREVATEL рассказывает о молодых и самых перспективных украинских моделях. Все они уже успели побывать на всемирных неделях моды и стать лицом культовых брендов.

Кристи Пономарь

20-летняя украинская модель Кристи Пономарь успешно шагала подиумами, демонстрируя наряды культовых мировых дизайнеров. Юная красавица в модельном мире сорвала фурор в 2021 году. На ее счету показы Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios и Saint Laurent.

Видео дня

В этом году манекенщица открыла показ Prada – о таком триумфе мечтают все модели. Кристи подписала контракт с агентством еще в 15 лет, после того, как прямо на улице ее заметил модный скаут.

Екатерина Зуб

20-летняя украинка Екатерина Зуб уже успела поработать в Париже, Милане и многих других центрах мировой моды. Девушка с Харьковщины с 15 лет сотрудничает с иностранными агентствами. Она уже демонстрировала одежду брендов Kenzo, Chanel, Giorgio Armani, Philipp Plein, Burberry, Valentino и Hermes.

Юлия Ратнер

Супермодель Юлия Ратнер родом из Запорожья, но сейчас живет за границей. Она еще в 16 лет стала лицом бренда Valentino и с тех пор принимала участие в каждом показе новой коллекции.

Сейчас Юлия часто сияет на обложках мировых глянцев. Она появлялась на подиумах показов Chanel, Christian Dior, Michael Kors и других известных брендов.

Паша Гаруля

22-летняя модель Паша Гаруля родом из Евпатории, сейчас живет в Киеве. Она открывала показ Prada, демонстрировала одежду Balenciaga и Vetements, будучи еще в 11 классе. Сейчас Паша снимается для модных глянцев и продолжает покорять мир моды.

Марина Полканова

Молодая мама и 23-летняя модель Марина Полканова в 2017 году стала лицом всемирно известного бренда Gucci. Манекенщица также сотрудничала с Valentino, Nina Ricci, Rochas и Salvatore Ferragamo. Сейчас она снимается для украинских и мировых глянцев, а также воспитывает дочь.

Ранее OBOZREVATEL писал: