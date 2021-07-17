Моника Беллуччи внезапно постарела: как менялась красота одной из самых сексуальных женщин планеты. Фото

Моника Беллуччи долгие десятилетия оставалась идеалом женской красоты для всего мира. Никто не мог оспорить ее привлекательность.

Но последние публичные выходы актрисы в свет начали разочаровывать ее поклонников. Так, несмотря на то, что Беллуччи 56 лет, она решила нарушить негласные правила шоу-бизнеса и не убирать свои морщины с помощью пластики.

Спор в сети накалился до предела, когда Моника снялась для обложки журнала Vogue Italia вместе со своей молодой "копией" – дочерью Девой Кассель. На контрасте все увидели, как резко постарела обожаемая актриса.

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OBOZREVATEL решил рассказать о непростом пути Моники Беллуччи от провинциальной официантки к всемирному признанию эталоном женской красоты и посмотреть, как менялась с годами внешность секс-символа.

Художнице Брунелле Бриганти поставили диагноз бесплодие, поэтому рождение Моники стало настоящим чудом для нее и ее супруга Паскуале Беллуччи – простого работника транспортной компании.

Девочка росла невероятно красивой, но этот дар приносил ей в детстве одни неприятности. Так, в деревушке Читта-ди-Кастелло, где родилась и выросла будущая актриса, ее яркую внешность считали "дьявольским искушением" и часто дразнили.

Она решила выбраться из этого богом забытого места и получить образование в университете Перуджи – одном из крупнейших и старейших университетов Италии. Для этого она устроилась на работу в местную пиццерию официанткой.

Но владелец заведения решил на ней заработать, приглашая похотливых мужчин поглазеть на красотку и делать дорогие заказы. Моника же оставалась всегда крайней: после мужчин приходили их жены и устраивали громкие скандалы школьнице.

Немного повзрослев, уже 16-летняя Беллуччи прошла кастинг в известном модельном агентстве Elite Model Management. С мечтой выучиться на юриста в университете Перуджи Беллуччи рассталась довольно быстро: ее увлек мир софитов и роскоши.

В 24 года будущая знаменитость уезжает в Милан, где за год делает головокружительную карьеру: снимается для ведущих мировых журналов, становится лицом Dolce & Gabbana, сотрудничает с брендами Valentino, Prada, Victoria's Secret и другими.

Подающую надежды модель приглашают на съемки в Лондоне, Токио и Нью-Йорке, и с этого момента Моника Беллуччи постоянно находится в круговороте рекламы, элитных дорогих вещей и богатых мужчин.

Интересная внешность девушки заинтересовала итальянского режиссера Дино Ризи, и он предложил ей участие в своем фильме "Жизнь с детьми", а в 1992 году ее пригласил сняться в своем фильме "Дракула" известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола. После выхода этой картины предложения о съемках начинали поступать регулярно из разных киностудий Европы и Америки.

С этого времени Моника Беллуччи активно снимается в фильмах: "Судьба Остинато" (1992), "Банда неудачников" (1994), "Остатки" (1995), "Квартира" (1996) и многих других.

Именно на съемках фильма "Квартира" Моника Беллуччи познакомилась со своим будущем мужем Венсаном Касселем.

Поворотным моментом в карьере Беллуччи стал фильм "Малена" Джузеппе Торнаторе (2000). Как считает сама Моника, Торнаторе, который занимался режиссурой и сценарием фильма, во многом отразил в сюжете ее собственную биографию.

В 2004 году модельная и актерская карьера Моники Беллуччи достигает своего пика: по мнению журнала Ask Men’s, она входит в сотню самых красивых девушек мира.

Стоит отметить, актриса несколько раз за карьеру снялась обнаженной. К примеру, ее съемка для журнала Vanity Fair стала протестом итальянским законам, запрещающим искусственное оплодотворение. Кроме того, широко известны ее фотосессии в стиле ню для календарей MAX (1998) и GQ (2000).

Моника за всю жизнь была замужем только дважды. Первым ее избранником стал фотограф Клаудио Карлос Бассо, за которого она вышла замуж в 26 лет – в 1990 году.

Их брак просуществовал четыре года, после чего актриса увлеклась коллегой Николой Фарроном. Эту пару считали самой красивой в Голливуде, пока Моника не переключилась на красавчика Венсана Касселя.

В 1999 году Моника выходит замуж за Венсана. У пары рождается двое прекрасных дочерей – Дева и Леони Кассель.

В 2013 году брак Беллуччи и Касселя закончился – пара объявила о разводе. Причиной стала карьера обоих, которая приводила к сценам ревности и скандалам. Бывший супруг актрисы в 2018 году женился снова – на модели Тине Кунаки.

А вот Моника решила себя больше не связывать узами брака и жить в свое удовольствие.

Из цитат выдающейся итальянки можно составить книгу. Ее философия пропитана женской мудростью и любовью к себе. Вот несколько вдохновляющих фраз Моники Беллуччи:

Когда мне было пятнадцать-шестнадцать, я всегда пыталась доказать, что у меня есть мозги. Сейчас мне все равно. Если вы желаете думать, что я глупая, думайте. Это ваша проблема. Всем не угодишь.

Ни за что на свете не хотела бы, чтобы мне снова было 20. Сейчас я намного счастливее, чем тогда, ведь в том возрасте мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности. Сейчас я точно знаю, что мне нужно, и без чего могу прожить.

Быть красивой в 20 лет – естественно. Однако когда вы красивы в 35 или 55 – это уже жизненная позиция.

Я никогда в жизни не лягу под нож хирурга. Сорокалетняя женщина, которая пытается выглядеть двадцатилетней – это смешно и бессмысленно.

Ты красивая, когда считаешь себя такой. Совсем не важно, что думают другие.

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