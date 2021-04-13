Что стало с героями 'Электроника', 'Гостьи из будущего' и других фильмов СССР из нашего детства. Фото

Кто не помнит "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", советскую "Золушку" и фантастический киносериал "Гостья из будущего"? Мальчики из этих кинокартин прославились на весь Советский Союз.

Однако мало кто знает, что случилось с исполнителями ролей Кая, Коли Герасимова, Электроника и Сыроежкина во взрослой жизни. Так, Алексей Фомкин спился и задохнулся в пожаре, а братья-близнецы из "Приключений Электроника" сотрудничали с террористами на Донбассе. OBOZREVATEL сделал подборку фото изменившихся актеров и узнал, что произошло в их жизни после дебюта в кино.

1. Алексей Фомкин – Коля из фильма "Гостья из будущего"

Актер Алексей Фомкин мечтал построить успешную карьеру в кино, однако после "Гостьи из будущего" парень больше не получал ролей. Он решил пойти в армию, но как раз в период службы его стали приглашать режиссеры. В надежде, что ему еще удастся показать себя, после армии Фомкин устроился в МХАТ имени Горького. Уже тогда молодой человек страдал запоями, что стало причиной его увольнения из театра. Фомкину пришлось уехать в деревню и работать мельником. А в возрасте 26 лет Алексей погиб, задохнувшись в пожаре.

2. Ян Пузыревский – Кай из "Тайны Снежной королевы"

Ян стал знаменитым после выхода фильма "Тайна Снежной королевы" в возрасте 16 лет. После дебюта в кино мальчика начали активно приглашать на съемки. Пузыревского ждало большое будущее, однако его сломил неудачный брак на однокласснице. Он женился в 18 лет и обзавелся сыном Иштваном, но любовь быстро начала угасать. И когда жена переехала к маме и решила подать на развод, актер взял ребенка на руки и выбросился из окна 12 этажа. Ян разбился насмерть, а падение младенца смягчили деревья. Ребенку пришлось пройти долгое лечение. Сейчас Иштван с мамой живет во Франции.

3. Сергей Шевкуненко – Миша Поляков из "Кортика"

Сергей сыграл героического пионера Мишу Полякова в трилогии "Кортик", но в реальности парню больше нравилось быть антигероем. Так, уже в 13 лет Шевкуненко состоял на учете в детской комнате милиции и имел серьезные проблемы с алкоголем, а в 16 очутился за решеткой. Увы, это был не единичный случай – Сергей вновь и вновь попадал за решетку за кражи. К 30 годам он стал известным в криминальном мире как "Шеф" и "Артист", а уже через 5 лет его убили. Сергея с матерью расстрелял специально нанятый киллер прямо у них в квартире.

4. Вячеслав Царев – Мальчик с сачком из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Вячеслав Царев навсегда вошел в классику советского кинематографа как "мальчик с сачком" из комедии "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Актер планировал и дальше строить карьеру в кино, однако его попытки не увенчались успехом. После дебюта в известном фильме Цареву пришлось работать грузчиком и уборщиком. Бывший актер начал спиваться, а в 2006 году умер от инсульта.

5. Игорь Клименков – Мальчик-паж из "Золушки"

Клименков запомнился нам по фразе: "Я не волшебник, я только учусь", однако, как и у других юных героев советских фильмов, актерская карьера у "мальчика-пажа" не сложилась. Игорь снялся лишь в еще одном фильме – не слишком известной ленте "Счастливого плавания". Долгие годы он искал себя, делал гитары из выброшенных шкафов, поступал в институт на разные факультеты и бросал учебу. Последние годы жил затворником и умер в 2006 году.

6. Виктор Перевалов – Иванушка из "Марьи-искусницы"

Виктор Перевалов снялся также в фильмах "Двенадцать месяцев" и "Старая-старая сказка". Последнюю "детскую" большую роль он получил в 1977 году, после чего пропал "из телевизора". Актер забросил съемки и работал в разных отраслях: грузчиком, монтером и даже копателем могил. Хотя в 2006 году Виктор и сыграл главную роль в фильме "Граффити", но это никак не повлияло на его востребованность как актера. Виктор скончался при неясных обстоятельствах в поезде летом 2010 года.

7. Юрий и Владимир Торсуевы – Электроник и Сыроежкин из "Приключений Электроника"

"Приключения Электроника" обожали пересматривать все из-за обаятельных главных героев. Но в жизни братья оказали не такими приятными личностями, как многие считали. Так, ребят отчислили из Полиграфического института за аморальное поведение, после они пошли в армию, а по окончании службы поступили в МГУ. Учиться им быстро надоело, потому знаменитые близнецы так и не получили высшее образование, открыв свой бизнес. В Украине они скандально прославились тем, что сотрудничали с террористами на Донбассе и попали в базу данных центра"Миротворец". Им также запретили въезд на территорию нашей страны.

OBOZREVATEL ранее писал: