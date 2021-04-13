Що стало з героями 'Електроніка', 'Гості з майбутнього' та інших фільмів СРСР з нашого дитинства. Фото

Хто не пам'ятає "Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено", радянську "Попелюшку" і фантастичний кіносеріал "Гостя з майбутнього"? Хлопчики з цих кінокартин прославилися на весь Радянський Союз.

Однак мало хто знає, що трапилося з виконавцями ролей Кая, Колі Герасимова, Електроніка та Сироїжкіна в дорослому житті. Так, Олексій Фомкін спився і задихнувся в пожежі, а брати-близнюки з "Пригод Електроніка" співпрацювали з терористами на Донбасі. OBOZREVATEL зробив добірку фото акторів, які змінилися, і дізнався, що сталося в їхньому житті після дебюту в кіно.

1. Олексій Фомкін – Коля з фільму "Гостя з майбутнього"

Актор Олексій Фомкін мріяв побудувати успішну кар'єру в кіно, проте після "Гостя з майбутнього" хлопець більше не отримував ролей. Він вирішив піти в армію, але як раз у період служби його стали запрошувати режисери. У надії, що йому ще вдасться показати себе, після армії Фомкін влаштувався в МХАТ імені Горького. Вже тоді молодий чоловік страждав запоями, що стало причиною його звільнення з театру. Фомкіну довелося виїхати в село і працювати мельником. А у віці 26 років Олексій загинув, задихнувшись під час пожежі.

2. Ян Пузиревський – Кай із "Таємниці Снігової королеви"

Ян став знаменитим після виходу фільму "Таємниця Снігової королеви" у віці 16 років. Після дебюту в кіно хлопчика почали активно запрошувати на зйомки. Пузиревського чекало велике майбутнє, однак його зломив невдалий шлюб із однокласницею. Він одружився у 18 років, у подружжя з'явився син Іштван, але любов швидко почала згасати. І коли дружина переїхала до мами і вирішила подати на розлучення, актор узяв дитину на руки і викинувся з вікна 12 поверху. Ян розбився на смерть, а падіння немовляти пом'якшили дерева. Дитині довелося пройти довге лікування. Зараз Іштван із мамою живе у Франції.

3. Сергій Шевкуненко – Міша Поляков із "Кортика"

Сергій зіграв героїчного піонера Михайла Полякова в трилогії "Кортик", але в реальності хлопцю більше подобалося бути антигероєм. Так, уже в 13 років Шевкуненко перебував на обліку в дитячій кімнаті міліції і мав серйозні проблеми з алкоголем, а в 16 опинився за ґратами. На жаль, це був не поодинокий випадок – Сергій знову і знову потрапляв за ґрати за крадіжки. До 30 років він став відомим у кримінальному світі як "Шеф" і "Артист", а вже через 5 років його вбили. Сергія з матір'ю розстріляв спеціально найнятий кілер прямо у них у квартирі.

4. В'ячеслав Царьов – Хлопчик із сачком з "Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено"

В'ячеслав Царьов назавжди увійшов у класику радянського кінематографа як "хлопчик із сачком" з комедії "Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено". Актор планував і далі будувати кар'єру в кіно, проте його спроби не мали успіху. Після дебюту у відомому фільмі Царьову довелося працювати вантажником і прибиральником. Колишній актор почав спиватися, а 2006 року помер від інсульту.

5. Ігор Клименко – Хлопчик-паж із "Попелюшки"

Клименко запам'ятався нам за фразою: "Я не чарівник, я тільки вчуся", проте, як і в інших юних героїв радянських фільмів, акторська кар'єра у "хлопчика-пажа" не склалася. Ігор знявся лише в ще одному фільмі – не дуже відомій стрічці "Щасливого плавання". Довгі роки він шукав себе, робив гітари з викинутих шаф, вступав до інституту на різні факультети та кидав навчання. Останні роки жив відлюдником і помер 2006 року.

6. Віктор Перевалов – Іванушка з "Мар'ї-майстрині"

Віктор Перевалов знявся також у фільмах "Дванадцять місяців" і "Стара-стара казка". Останню "дитячу" велику роль він отримав 1977 року, після чого зник "з телевізора". Актор закинув зйомки і працював у різних галузях: вантажником, монтером і навіть копачем могил. Хоча 2006 року Віктор і зіграв головну роль у фільмі "Графіті", але це ніяк не вплинуло на його попит як актора. Віктор помер за загадкових обставин у поїзді влітку 2010 року.

7. Юрій та Володимир Торсуєви – Електронік і Сироїжкін із "Пригод Електроніка"

"Пригоди Електроніка" обожнювали переглядати всі через чарівних головних героїв. Але в житті брати були не такими приємними особистостями, як багато хто вважав. Так, хлопців відрахували з Поліграфічного інституту за аморальну поведінку, після вони пішли в армію, а після закінчення служби вступили в МГУ. Вчитися їм швидко набридло, тому знамениті близнюки так і не отримали вищу освіту, відкривши свій бізнес. В Україні вони скандально прославилися тим, що співпрацювали з терористами на Донбасі й потрапили в базу даних "Миротворець". Їм також заборонили в'їзд на територію нашої країни.

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