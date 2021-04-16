Как выглядят дома Безоса, Маска и других самых богатых людей мира изнутри и снаружи. Фото

Эти миллиардеры могут позволить себе купить не только роскошный особняк, но и остров, на котором его будут строить, а может, даже и застроить полностью город своими домами.

Их состояние давно перевалило за 100 миллиардов долларов, поэтому они могут позволить себе жить в хоромах как короли. Однако далеко не все из богатейших людей мира выстраивают себе замки, отдавая предпочтение компактным коттеджам с системой "умный дом". В каких же домах и апартаментах живут мировые миллиардеры – читайте в материале OBOZREVATEL.

Илон Маск

Состояние миллиардера в 2021 году достигло 184,3 миллиарда долларов. При этом в покупку недвижимости создатель Теслы и SpaceX вложил только более 100 млн долларов. Так, он владеет как минимум семью особняками, но ни один из них не сделал местом постоянного жительства.

Отдельно расскажем о двух самых впечатляющих его особняках. Первый из них – дворец в Бель-Эйр. Такое определение действительно является правдивым. Этот красивый дом Илон приобрел за 22,3 млн долларов в 2015 году. Изюминка дворца в том, что крыша здания полностью оснащена солнечными батареями, которые сливаются по цвету с его кровлей. Внутри расположены 7 спален с двумя ванными комнатами, игровая, тренажерный зал, также есть бассейн во внутреннем дворике.

Отметим, что вместе с этим особняком Маск выкупил еще четыре расположенных рядом дома, чтобы не мешали соседи. Один из этих соседних домов миллиардер оборудовал как частную школу для своих детей.

Илон также является владельцем калифорнийского особняка, который выполнен в стиле модерн. Коттедж площадью около 280 квадратов отличается своей системой "умный дом", с помощью которой можно управлять его функционалом с мобильного телефона. Интересен и сам дизайн дома. С определенной высоты становится понятно, что он построен в виде бумеранга. Вблизи здание чем-то напоминает космический корабль.

Джефф Безос

Богатейший человек мира, глава компании Amazon Джефф Безос живет в трехэтажном пентхаусе в центре Нью-Йорка. Он объединил 4 просторных квартиры в небоскребе на Пятой авеню общей стоимостью $960 млн и площадью 1600 квадратных метров. Так, у него появилось 7 спален и 7 ванных комнат, 3 гардеробные, а также обсерватория и просторный кабинет с залом заседаний.

Бернар Арно

Владелец Louis Vuitton и Dior обладает состоянием в 170,7 миллиарда долларов. Но фото его недвижимости очень трудно найти в сети. Известно, что у Арно есть замок в пригороде Парижа, дом для отдыха в Сан-Тропе и собственный остров под названием Индиго. Замок 17 века находится в коммуне Клэрфонтэн-ан-Ивелин. Стоимость такого жилья оценивается минимум в 10 миллионов евро. Увы, но внутрь этого дворца заглянуть никому не удавалось, кроме прислуги и членов семьи Бернара Арно.

Билл Гейтс

Сооснователь Microsoft в прошлом году, прямо в разгар пандемии, приобрел себе "идеальное убежище" – дом на пляже в Калифорнии в курортном городке Дель-Мар за $43 млн. Площадь особняка – 540 кв. м. Внутри находятся шесть спален, джакузи на 10 человек и бассейн.

При этом у миллиардера есть также жилой комплекс в штате Вашингтон и ранчо в Санта-Фе.

Марк Цукерберг

В 2013 году основатель Facebook Марк Цукерберг приобрел дом за 10 миллионов долларов в центре калифорнийского города Сан-Франциско. Особенностью нового жилья миллиардера является система "умный дом". Общая площадь таунхауса Цукерберга составляет почти 515 квадратных метров. Внутри кроме спален и ванных есть свой домашний офис, медиакомната, сауна, прачечная и бар.

OBOZREVATEL ранее писал: