Как Эллиот Пейдж выглядел до смены пола: опубликованы фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Как Эллиот Пейдж выглядел до смены пола: опубликованы фото

Канадский актер, режиссер и продюсер 34-летний Эллиот Пейдж, которого до смены пола звали Эллен, ранее имел длинные густые волосы, но при этом из одежды он предпочитал строгие костюмы в мужском стиле. Кроме того, знаменитость практически не пользовался косметикой.

Затем в 2014 году кинозвезда совершил каминг-аут, а в 2018-ом актер вступил в брак с танцовщицей Эммой Портнер, но в январе 2021 года СМИ сообщили об их разводе. Как выглядел Пейдж до смены пола – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в 2020 году знаменитость объявил себя трансгендерным мужчиной. Он попросил называть его Эллиотом. По словам актера, он очень рад таким изменениям.

Эллиот Пейдж, которого до смены пола звали Эллен
Как раньше выглядел Эллиот Пейдж

Согласно оценке журнала Dazed, Пейдж является наиболее известным трансмужчиной в современном мире, и в этом смысле его каминг-аут оказывает значительное влияние на положение трансгендеров.

Кроме того, Эллиот Пейдж дал первое интервью журналу Time после каминг-аута. По словам актера, это признание помогло ему справиться с паническими атаками и депрессией.

Пейдж является наиболее известным трансмужчиной в современном мире
Актер имел густые волосы

Коротко о знаменитости:

  • Эллиот Пейдж – канадский актер, режиссер и продюсер. Наиболее известные роли – в фильмах "Джуно", "Начало" и двух частях серии фильмов "Люди Икс", а также в сериале "Академия Амбрелла".

  • Имеет номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за роль в фильме "Джуно". Другие известные номинации – "BAFTA", "Золотой глобус" и Премия Гильдии киноактеров США.

Эллиот Пейдж – канадский актер, режиссер и продюсер
Как выглядел Эллиот Пейдж до смены пола
Как сейчас выглядит Эллиот Пейдж
Как выглядит Эллиот Пейдж после смены пола

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Эллиот Пейдж поделился с поклонниками снимком, на котором впервые продемонстрировал свое тело после смены пола. Так, знаменитость сделал операцию мастэктомию – удаление молочной железы.

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