Как Эллиот Пейдж выглядел до смены пола: опубликованы фото

Канадский актер, режиссер и продюсер 34-летний Эллиот Пейдж, которого до смены пола звали Эллен, ранее имел длинные густые волосы, но при этом из одежды он предпочитал строгие костюмы в мужском стиле. Кроме того, знаменитость практически не пользовался косметикой.

Затем в 2014 году кинозвезда совершил каминг-аут, а в 2018-ом актер вступил в брак с танцовщицей Эммой Портнер, но в январе 2021 года СМИ сообщили об их разводе. Как выглядел Пейдж до смены пола – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в 2020 году знаменитость объявил себя трансгендерным мужчиной. Он попросил называть его Эллиотом. По словам актера, он очень рад таким изменениям.

Согласно оценке журнала Dazed, Пейдж является наиболее известным трансмужчиной в современном мире, и в этом смысле его каминг-аут оказывает значительное влияние на положение трансгендеров.

Кроме того, Эллиот Пейдж дал первое интервью журналу Time после каминг-аута. По словам актера, это признание помогло ему справиться с паническими атаками и депрессией.

Коротко о знаменитости:

Эллиот Пейдж – канадский актер, режиссер и продюсер. Наиболее известные роли – в фильмах "Джуно", "Начало" и двух частях серии фильмов "Люди Икс", а также в сериале "Академия Амбрелла".

Имеет номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за роль в фильме "Джуно". Другие известные номинации – "BAFTA", "Золотой глобус" и Премия Гильдии киноактеров США.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Эллиот Пейдж поделился с поклонниками снимком, на котором впервые продемонстрировал свое тело после смены пола. Так, знаменитость сделал операцию мастэктомию – удаление молочной железы.