Эллиот Пейдж впервые дал откровенное интервью как трансгендер. Фото

Канадский актер, режиссер и продюсер Эллиот Пейдж дал первое интервью журналу Time после каминг-аута. Это признание помогло ему справиться с паническими атаками и депрессией.

В разговоре Пейдж рассказал, что после успеха фильма "Джуно" в главной роли он чувствовал давление со стороны окружающих и СМИ. И только честное признание в своей сексуальной ориентации помогло почувствовать себя по-настоящему свободным. Он добавил, что главной поддержкой в этой ситуации для него была мама. Об этом пишет издание Time (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"В конце концов, стыд и дискомфорт уступили место откровению. Наконец я смог проявить себя как трансгендер и позволить себе полностью стать тем, кем я есть на самом деле", – разоткровенничался актер.

Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке журнала Time. Также он сообщил изданию об удалении своей женской груди – это полностью изменило его жизнь, так как он впервые почувствовал себя комфортно в собственном теле.

Напомним, что в декабре прошлого года актер совершил каминг-аут на своей странице в Instagram. Пользователи в социальной сети и СМИ неоднозначно отреагировали на эту новость.

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