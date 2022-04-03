Кадыров "наехал" на Пескова из-за Урганта и предупредил, что "будет с этим что-то решать"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обвинил пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в унижении патриотов страны и возвышении предателей. Поскольку Песков назвал большим патриотом Ивана Урганта, который выступил против войны и покинул территорию РФ.

Кадыров пожаловался, что он вместе с российскими добровольцами и силовиками занимается проведением "спецоперации" в Украине, но его достижения не отметил секретарь. Об этом главарь Чечни написал на своем Telegram-канале.

"Оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно. Когда политический градус противостояния рухнет, вернуться назад. Так сделал Иван Ургант, за что получил от Пескова оценку "великий патриот". Так легко быть патриотом, правда? Это вам не в холодном окопе сидеть по несколько суток. Мы не заметили, как произошла переоценка понятия "патриотизм", – пишет Кадыров.

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Руководитель Чечни удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта, якобы потому, что не видел указа. Он намекнул, что надо к "кадыровцам" высказываться деликатнее.

"Героев не могут назвать героями, генералов не называют генералами, беглецов называют патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать", – пригрозил Кадыров.

Главарь чеченских боевиков назвал Урганта беглецом, покинувшим свое государство в момент нестабильности. Сам российский телеведущий отметил, что уехал в отпуск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наемники "засветили" продукты из разграбленных в Украине магазинов. Кадыров удалил из своего Telegram-канала видео раздачи "гуманитарной помощи" жителям Мариуполя.

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