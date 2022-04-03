Кадыров удалил видео раздачи 'гумпомощи' в Мариуполе: наемники 'засветили' продукты из разграбленных в Украине магазинов

Главарь Чечни Рамзан Кадыров удалил из своего Telegram-канала видео раздачи "гуманитарной помощи" жителям Мариуполя. Накануне он похвастался, как "спасатели" из "ТикТок"-воинства раздавали людям "помощь из Чечни.

Однако на пакетах с продуктами были видны надписи на украинском языке, на что обратили внимание те, кто увидел пиар-ролик Кадырова. Об этом пишет политолог и телеведущий Тарас Березовец.

"Кадыров удалил из своего Telegram видео раздачи "гуманитарной помощи" жителям Мариуполя. Накануне он выставил видео с кадыровцами, выдававшими помощь, которая преподносилась как помощь из Чечни. На видео видны надписи на украинском, в частности "борошно", т.е. "мука". Это были продукты из разграбленных местных магазинов", - написал Березовец.

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Кроме "борошна" "из Чечни" привезли, в частности, и колбасу с украинским названием - "Лікарську" и "Віденську".

Тот самый удаленный Кадыровым ролик:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Мариуполе чеченские боевики якобы от имени благотворительного фонда Кадырова раздавали продукты жителям нещадно уничтоженного российскими оккупантами города.

Из-за врожденного скудоумия и неуемной жажды самопиара, они сняли "благотворительность" на видео - и показали продукты с украинскими названиями. Что, безусловно, с головой разоблачило, кем на самом деле являются "спасители".

Не исключено, что эти продукты - из гуманитарных грузов, которые Украина отправляла в Мариуполь из Запорожья, и которые путинские преступники так и не пропустили в город, где люди умирали от голода.

Также мы сообщали, что не меньшую "щедрость" Кадыров проявил и в своей стране: в Чечне семьям погибших кадыровцев пообещали дать мешок картофеля, лука и литр растительного масла. Этот аукцион невиданной щедрости также сняли на видео.

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