Известный ролью Локи Том Хиддлстон зачитал стихотворение Жадана о войне. Видео

Британский актер и продюсер Том Хиддлстон, который наиболее известный ролью Локи в кинематографической вселенной Marvel, 17 марта на благотворительном вечере в Лондоне прочитал стих украинского поэта Сергея Жадана. Звезда посетил королевский национальный театр, расположенный в столице Великобритании, где проходило мероприятие под названием "Поэзия на каждый день".

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Об этом пишет издание DTF Magazine. Организаторы поэтического вечера собирали средства на гуманитарные нужды Украины. Участниками события также стали актеры Эйса Баттерфилда, Сопи Дириса, Кейт Флитвуд и Дария Плахтий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Том выбрал стихотворение из сборника Жадана "Антенна", изданный в 2018 году. Данная работа Сергея посвящена войне. Чтобы зрители понимали суть изложенного, актер продекламировал произведение на английском языке.

Знаменитость надел черный костюм, светлую рубашку и туфли. Он с выражением произнес строки Жадана, которые врезаются в память. К слову, Хиддлстон поддерживает Украину еще с 2014 года. В 2016 он записывал видеообращение детям-переселенцам с Донбасса.

Также хотим напомнить, что эссеист, переводчик и поэт Сергей Жадан был рожден 23 августа 1974 года в городе Старобельск Луганской области. Первый свой "цитатник" украинец выдал в 1995 году. На счету у артиста около 40 сборников. Крайний вышел в 2019 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в годовщину полномасштабного вторжения РФ многие мировые знаменитости поддержали Украину мощной речью. Ден Рейнольдс, Морган Фримен, Скотт Келли, Мишель Монаган, Мэтт Деймон, Марк Гемилл и другие выразили свое восхищение нашему народу и президенту Владимиру Зеленскому.

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