Известный комик назвал Ксению Мишину 'сложным человеком' и рассказал, как Александр Эллерт выехал из Украины во время войны

Популярный украинский комик и ведущий Андрей Рыбак, принимавший участие в первом сезоне шоу "Холостячка", рассказал о главной героине любовного реалити, известной актрисе Ксении Мишиной. По словам юмориста, артистка, с которой он пытался на проекте построить отношения, – "сложный человек", и он не разделяет ее модель поведения с другими. Высказался Рыбак и о своем друге и коллеге Александре Эллерте, которому удалось покорить сердце Мишиной и стать победителем "Холостячки".

Актриса с победителем шоу встречалась недолго, хотя поклонников у пары было достаточно много. Сейчас же Эллерт проживает в США, куда сбежал уже после полномасштабного вторжения. Вот только Рыбак не хочет называть это "бегством". В интервью Славе Демину он рассказал, как друг уехал за границу, и разделяет ли он его позицию.

"Я не соглашаюсь со словом "бегство". Во-первых, он был здесь и в начале полномасштабного вторжения он был в Украине. Он законно уехал. У него, кажется, что-то или астма, или большая проблема с дыханием. Это правда. Он бывало, если пробегал и откуда-то возвращался, мы поднимались на 3-4 этаж домой, у него была такая хрипучая одышка. Он ничего с этим не делал. Продолжал курить. Я знаю, что у него есть все нужные документы, он законно выехал. Не так, типа, что я волонтер, поеду куплю дрон и не вернусь", – прокомментировал Рыбак.

Комик говорит, что до сих пор считает Александра своим другом, однако не может до конца принять его отъезд. По мнению Рыбака, коллега был бы гораздо более полезным в Украине.

"Я, например, этого не понимаю. Не понимаю, потому что у него были другие идеи. Я ему говорил: "Давай что-то снимем на YouTube-канал". Это было после полномасштабного вторжения. Он сказал, что не хочет этим заниматься. Хочет заниматься чем-то важным, чем-то серьезным, а не сидеть и фигню молоть. А потом, я смотрю сейчас, он продолжает стендап читать. Он, когда уехал, продолжил снимать на YouTube, хотя он говорил другое. Мне странно. Имея ресурс, будучи публичным человеком здесь, он мог бы делать это сейчас здесь. При чем не только создавать контент, но и помогать, делать какие-то сборы, могли совершить какой-то тур", – поделился мыслями Рыбак.

Возвращаясь к Мишиной, которая была в отношениях с Эллертом и даже жила вместе с ним в одном доме несколько недель после 24 февраля 2022-го, она также остается в окружении Рыбака. В частности, общается с его женой Алиной. Впрочем, сам Андрей говорит, что считает актрису сложным человеком.

"Очень сильно сложная. Невероятно сложная. Она, скажем так, наверное, "не для всех". Возможно, ее можно трактовать, мол, "да, я не для всех, я такая"... Конечно, она во многом молодец. В плане карьеры, например, но, как мне кажется, в плане отношений с мужчинами, из того, что я знаю, и с людьми, я не разделяю такие подходы. Моя Алина все еще с ней дружит. Мы буквально пару дней назад виделись... Но я не разделяю такой подход к отношениям с людьми вообще, который пропагандирует Мишина", – выразил свое мнение юморист.

По мнению Рыбака, звезде "Крепостной" сложно строить отношения с мужчинами, как романтические, так и дружеские, из-за своей непростой судьбы, в частности бывшего мужа и отца ее сына Платона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Александр Эллерт нарвался на хейт интернет-пользователей. Причиной стал пост знаменитости в соцсетях, где тот размышляет о мужчинах, которые уехали и остаются за границей во время полномасштабной войны в Украине.

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