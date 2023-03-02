Победитель ''Холостячки'' Эллерт, находящийся в США, нарвался на хейт из-за своих размышлений о тех, кто уехал во время войны

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной, комик и сценарист Александр Эллерт нарвался на хейт интернет-пользователей. Причиной стал пост знаменитости в соцсетях, где тот размышляет о мужчинах, которые уехали и остаются за границей во время полномасштабной войны в Украине. К числу таких относится и сам Эллерт, поскольку чуть меньше года проживает на берегу Тихого океана в США.

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Публикацию, которая спровоцировала полемику в комментариях, юморист разместил на личной странице в Instagram. Он хотел донести, что у мужчин, которые эмигрировали из страны после 24 февраля, были на то свои причины, а потому не стоит осуждать каждого, не зная его индивидуальных мотивов.

"Кто эмигрировал – тот муд*к!". Позиция ясна, отчасти справедлива, но точно не радикальна. Иногда немного теряется грань между радикально и рационально. Есть ведь те, кто планировал и готовился. И те, кто все потерял. А кого-то всегда что-то до последнего держало. А кого-то наоборот, теперь ничего. Причины разные, не только война. Индивидуально все – не радикально. Есть еще те, кто попробовали и вернулись, выходит муд*ки, но немного роднее?! Такие мысли, не более", – написал Эллерт.

Справедливости ради, такую позицию звезды часть комментаторов все же поддержала. Под постом они писали, что многие мужчины за границей делают для ВСУ и победы больше, чем некоторые из тех, кто остается в Украине.

"Нет никакой разницы между теми мужчинами, кто уехал и между теми, кто находится в Украине и ничего не делают. Вы себе представляете, сколько сейчас в Украине мужчин, которые не хотят воевать, сидят без работы и бухают? При этом больше наносят государству ущерб, чем пользы. Для примера возьмем бухающего Петра, который нигде не работает и не донатит, зато в Украине – патриот. И давайте возьмем какого-нибудь Алексея, который уехал, но донатит и передает какие-то мавики на фронт. Так кто лучше?" – написала одна из подписчиц Александра.

Однако большинство комментариев все же носит негативный характер.

Так, поклонники отвечают юмористу, который находится в Сан-Диего: "В ком разочаровались больше всего за этот год? В людях, которые убежали. Точка", "От мужчины выглядит, как слабая попытка оправдания, пост в стиле "понятно, что ничего не понятно", сидите там – так что-то умное пишите или полезное делайте… Жаль, что лучшие парни гибнут, а вы отсиживаетесь и такую дурню пишете, ужас", "Женщины, дети – это норма, когда они едут, убегая от войны в спокойствие! Но когда мужики выезжают, бросая свою страну в такое время, – это подло", "Если все эмигрируют, то зачем сейчас сотни тысяч молодых мужчин отдают свои жизни? А вы, Александр, как выехали?", "Эти "патриоты" после нашей победы вернутся в Украину, натянут вышиванки и громче всех будут кричать про патриотизм", "Держало до последнего тех, кто, как и вы, хорошо зарабатывали в родной Украине, а когда случилась беда – все сразу поняли, что давно планировали эмигрировать. Если бы не война, сидели бы и дальше в зоне комфорта".

Как писал OBOZREVATEL, ранее на хейт нарвалась и Ксения Мишина. Она похвасталась снимками со своей фотоссесии в Ницце. Красивые кадры звезды на Лазурном берегу Франции вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Одни усыпали артистку комплиментами, другие – принялись критиковать за "отдых во время войны" и "неуместный" выбор лука. Мишина ответила хейтерам.

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