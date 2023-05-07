Известная певица посоветовала Таисии Повалий петь 'Калинку-малинку' и не порочить украинские песни

Певица родом из Киевской области Таисия Повалий навсегда закрепила за собой статус предательницы, когда открыто признавалась России в любви и восхваляла действия диктатора Владимира Путина. Но более циничными стоит считать те моменты, когда продажная артистка исполняла украинские песни в Кремле и на различных пропагандистских площадках. Такое низкое поведение прокомментировала народная артистка Украины Инесса Братущик.

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Певица считает, что Повалий не имеет никакого права исполнять украинские песни. Она стала очередным рупором Кремля, который отвечает за продвижение в массы нарратива о "братских народах". Своими мыслями Братущик поделилась в интервью "Главкому".

Она напомнила, как путинистка исполняла легендарную "Червону руту" на пропагандистском канале в новогоднюю ночь, когда Россия в очередной раз атаковала украинские города своими ракетами.

При этом Братущик отмечает, что считает Повалий талантливой певицей. Однако ее циничная предательская позиция полностью нивелирует этот талант.

"Я не имею привычки обсуждать коллег и стараюсь не говорить о них плохого. Но я не могу назвать коллегами предавших. Не могу возражать, что Тая Повалий – талантливая певица. Как и то, что Бог, украинская земля и украинская мама дали ей этот певческий дар. Но по сей день она выходит на сцену в России и поет "Червону руту". Скажите, пожалуйста, с какими глазами? Если ты уже отреклась от своей земли, то пой "Калинку-малинку"! Не исполняй то, на что ты уже не имеешь права", – высказалась Братущик.

Напомним, в прошлому году 16 апреля Повалий выступила на сцене Кремля со своими российскими коллегами-путинистами Николаем Басковым и Стасом Михайловым. Там же 9 мая она спела "Пісню про рушник" на украинском языке, окруженная георгиевскими лентами и советской символикой.

В день террористического ракетного удара по Виннице украинка цинично спела на "Славянском базаре" в Беларуси украинскую песню "Верба", текст которой написал легендарный украинский поэт Юрий Рыбчинский. Молчаливая позиция Повалий играла на руку российским пропагандистам, ведь она на своих концертах продвигала в массы идею "единства" и "братских народов".

А в новогоднюю ночь, когда оккупанты вновь выпустили ракеты по мирным украинским городам, на росТВ показали, как Повалий поет "Червону руту".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Повалий выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о родной стране и соотечественниках. Артистка объявила, что она на стороне России, поскольку "привыкла быть там, где правда", а президент-диктатор Владимир Путин, по ее мнению, сейчас "избавляет мир от нацизма". Подробнее – в нашем материале.

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