Известная бандуристка показала, что осталось от ее квартиры после ракетного удара по Киеву

Украинская бандуристка и певица Марина Круть, более известная под псевдонимом KRUTЬ, опубликовала видео из своей квартиры, пострадавшей в результате ракетных обстрелов Киева 28 апреля. Артистка живет на высоком этаже, поэтому взрывная волна не повредила стены, а задела только окна, двери и вещи в помещении.

В это время звезда была не дома, а в Хмельницкой области, куда россияне в тот день также попали ракетами. Ролик появился на ее странице в Instagrаm (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

По словам бандуристки, пострадал ее дом, дислоцирующийся в 100 метрах от места, куда прилетели две вражеские ракеты.

"Вчера две ракеты прилетели в 100 метрах от нашего дома в Киеве. В этот же вечер прилетело и в Хмельницкую область, где я сейчас. Взрывной волной повыбивало окна и двери", – рассказала она.

Видео дня

На кадрах видно, что окна на балконе выбити полностью, поэтому повсюду валяется стекло. Также почти выбило балконную дверь, ведущую в квартиру. Несмотря на то, что в комнате окна уцелели, вещи, оставленные владелицей, разлетелись по всему помещению.

На кухне взрывной волной сбросило вазоны с подоконника, а в спальне – стаканы и бутылки попадали, вероятно, из-за толчков, вызванных попаданием ракеты.

Марина Круть добавила, что в результате вражеской атаки погибла ее соседка – журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич, в чью квартиру попали оккупанты.

"Ракета залетела прямо в ее квартиру. Светлая память Виктории, которая была нашей соседкой. Теперь и ради еще одного человека мы должны бороться и жить. Я знаю, что многие мои подписчики воюют – ребята, знайте, что после победы все концерты до конца моей жизни бесплатны для вас", – пообещала певица.

Напомним: 28 апреля захватчики нанесли ракетные удары по Киеву. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города в нижние этажи жилого дома.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что шеф-редактор "Орла и Решки" Маша Суша поделилась фотографиями своего разрушенного дома в Ирпене. По ее словам, россияне "изнасиловали дом, обосс*ли, растерли г*вно по полу" и поломали то, что не удалось вынести.