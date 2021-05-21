'Изнасилованную' участницу голой фотосессии в Дубае обвинили в вымогательстве денег

Модель из Днепра Наталью Чуприну, которая ранее была задержана за голую фотосессию в Дубае, обвинили в том, что она требовала 5 тысяч долларов от человека, который ее якобы изнасиловал и избил. По словам мужчины, он не прикасался к девушке и об этом свидетельствуют полицейские протоколы.

Как сообщил мужчина в комментарии "ТСН", в тот день Наталью пригласили в гости, где она рассказала о съемке в Дубае. Тогда девушка сидела в компании и пила шампанское, а затем якобы приняла наркотики и "начала бегать по двору, плакала, смеялась и каталась по траве".

"Потом она позвонила своему отцу, где начала просить его, чтобы он ее забрал, потому что ее якобы здесь били", – сказал мужчина.

Днепрянин рассказал, что он якобы пообщался с отчимом девушки и тот ему ответил, что у Натальи часто случаются подобные нападения.

"Я выхватываю у нее телефон и начинаю общаться с ее отчимом. Говорю, что Наталью никто не трогает и я не понимаю, что с ней происходит после того, как она приняла какие-то наркотики. Ее отец сказал, что это правда и поэтому ее мать выгнала из дома. Потому что дочь вела себя неадекватно, а ей было стыдно перед соседями. Отец также мне рассказал, что у нее шизофрения и она лечилась в психиатрической больнице. Я спросил, что с ней делать. Тот порекомендовал мне подождать, когда она станет адекватной. Через 20-30 минут все прошло", – подчеркнул мужчина.

Затем модель осталась ночевать в отдельной комнате в доме, где отдыхала компания. По словам днепрянина, спустя 10-15 минут Наталья "снова начала истерить". Мужчина якобы пытался отправить девушку домой, но та не захотела и в результате осталась на улице.

"Через несколько минут я услышал стук в калитку – это Наталья приехала с полицией. Те мне объяснили, что к ним поступило сообщение об изнасиловании", – рассказал житель Днепра.

Он добавил, что его и девушку сначала осмотрели правоохранители, а затем и медики, однако признаков изнасилования не обнаружили. Кроме того, на Наталью якобы составили протокол о ложном вызове полиции. Мужчина отметил, что у него есть все документы и скриншоты, подтверждающие его слова.

Также днепрянин сообщил, что модель якобы начала его шантажировать и требовать за закрытие дела 5 тысяч долларов. Он подчеркнул, что якобы обратился к киевскому ГБР, однако на тот момент дело об изнасиловании уже удалили из Единого реестра досудебных расследований.

"Через неделю мне позвонили с полиции. На следующий день я ей позвонил и спросил, чего она от меня хочет. Она говорит, дай мне денег. Я ей сказал, что денег она от меня не получит. Проходит еще неделю, ко мне звонит человек, который представляется начальником уголовного розыска Соборного района Днепра и приглашает меня к себе. Я ему объяснил ситуацию, он сказал, что все понимает и дал мне номер адвоката. Я встретился с этим адвокатом Ярославом, рассказал ситуацию. На это он мне сказал, что "Я тебя понимаю, но везде данная команда", – отметил мужчина.

Затем он попытался связаться с Натальей, но та не отвечала и скинула ему номер с текстом: "Все вопросы сюда". По словам мужчины, это якобы был телефон депутата городского совета Днепра. Тогда адвокат якобы сказал днепрянину, что все же есть "команда его посадить".

"Далее я позвонил в ГБР в Киев. Там мне предложили написать заявление, чтобы они смогли взять этого адвоката на взятке. Я написал Ярославу, что занимаюсь вопросом. Далее работники ГБР зашли в базу и увидели, что против меня нет никакого уголовного производства. Через 15-20 минут Ярослав мне прислал сообщение, что он со мной больше не будет общаться", – подытожил мужчина.

Напомним, ранее Чуприна призналась, что кроме Виталия Гречина вторым организатором скандальной съемки был российский предприниматель Алексей Концов. Так, мужчины оплатили моделям поездку – перелет, проживание и питание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.