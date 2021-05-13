Участница голой съемки в Дубае назвала второго организатора: фото делали в его номере

Украинка Наталья Чуприна, которая ранее была задержана за голую фотосессию в Дубае, призналась, что кроме Виталия Гречина вторым организатором скандальной съемки был российский предприниматель Алексей Концов. Так, мужчины оплатили моделям поездку – перелет, проживание и питание.

Как рассказала Чуприна, Концов сам пригласил девушек на балкон, который был в его номере. Кроме того, россиянин оплатил штраф в тюрьме, а за то, чтобы их отпустили – сумму внес неизвестный человек. Об этом украинка сообщила в интервью на YouTube-канале Ирины Маловицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все поднялись в номер Концова. Нас было около 26 девушек. Мы сразу же пришли к общей теме, что делаем общую фотографию. Понятное дело, что фото было в обнаженной виде, потому что мы занимаемся ню-съемками", – заявила Чуприна.

Модель добавила, что к голой фотосессии никто никого не принуждал, и она была абсолютно спокойной, так как давно снимается ню и "легко может раздеться перед фотографом".

Напомним, украинки, которых ранее задержали за голую фотосессию в Дубае, посетили элитный ресторан Avalon, несмотря на локдаун в Киеве и карантинные ограничения. Модели показали, как выпивают и курят кальян. Также они похвастались своим роскошным ужином: салатом с морепродуктами, сырно-мясной нарезкой и устрицами.

Также одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.