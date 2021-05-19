Участница голой фотосессии в Дубае заявила об изнасиловании после скандала. Видео

Модель из Днепра Наталья Чуприна, которая ранее была задержана за голую фотосессию в Дубае, заявила, что ее избили и изнасиловали после возвращения домой. Девушка якобы стала жертвой нападения во время встречи с мужчиной, который пригласил ее погулять.

Об этом она рассказала в интервью ДніпроTV. По словам модели, нападавший позвал ее вместе отдохнуть, они обсуждали ситуацию, произошедшую в ОАЭ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Разговор пошел не в очень хорошем формате, начались возмущения в мою сторону, что я не тем занимаюсь, это неправильно. На фоне этого всего я решила, что мне нужно уезжать домой", – сказала Наталья.

Несмотря на ее желание окончить встречу, злоумышленник не хотел отпускать девушку, а после применил к пострадавшей силу и забрал у нее мобильный телефон.

"Это был частный дом, не было людей рядом никого. Он был с другом, но тот ушел. И, получается, случилась такая ситуация. Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою и со мной можно так обращаться", – заявила модель.

Девушка уточнила, что ранее она знала нападавшего через их общих знакомых и общалась с ним. Из дома ей удалось выбраться только ночью, Наталье помог человек, который услышал ее крики.

Напомним, ранее Чуприна призналась, что кроме Виталия Гречина вторым организатором скандальной съемки был российский предприниматель Алексей Концов. Так, мужчины оплатили моделям поездку – перелет, проживание и питание.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.