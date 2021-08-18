Избитый танцор Дорофеевой впервые вышел на связь: впереди путь реабилитации
Избитый танцор Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко – впервые самостоятельно вышел на связь со своими подписчиками в сети. Он поблагодарил всех за слова поддержки.
Также 22-летний парень написал, что постепенно будет держать всех в курсе событий. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации. Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! И буду постепенно всех держать в курсе", – написал Женя.
К слову, до этого стало известно, что состояние 22-летнего Жени намного улучшилось, и парня уже перевели в обычную палату. Сейчас к нему пускают только близких родственников. Но при этом он еле разговаривает и очень слаб.
Напомним:
ранее популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что танцора ее балета Женю неизвестный мужчина жестоко избил. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 1 августа. У парня произошло кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.
Позже личность нападавшего была установлена – это Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.
Ранее OBOZREVATEL писал:
Евгений Гончаренко работает в балете певицы Нади Дорофеевой, однако украинцы узнали о нем после того, как он засветился в популярном проекте "Танцуют все".
Также пострадавшего Женю в сети начали травить за то, что он ездил в Россию. По словам мамы 22-летнего парня, такой критики очень много.
У сотрудника УГО, который напал на танцора Нади Дорофеевой – Евгения Гончаренко – была целая банда, регулярно избивавшая людей. Эту информацию отчим 22-летнего парня передал правоохранительным органам.