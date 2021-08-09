Избитого танцора Дорофеевой затравили в сети за поездки в Россию

Танцора украинской певицы Нади Дорофеевой – Евгения Гончаренко, которого недавно избил сотрудник Управления государственной охраны Украины возле киевского ночного клуба "Лифт", в сети начали травить за то, что он ездил в Россию. По словам мамы 22-летнего парня, такой критики очень много.

Соответствующий пост она опубликовала на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Как известно, Гончаренко участвовал во многих танцевальных проектах, в том числе и российском "Танцы на ТНТ".

Несмотря на то, что 22-летний Женя все еще находится в коме и тяжелом состоянии, некоторые пользователи сети оставляют негативные комментарии в сторону парня. Многие критикуют его за выступления в России.

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"Ездил в Россию, ножками дрыгал? П**кой вилял? Тогда почему его здесь лечат? Лишить гражданства – и в Россию, вместе с Потапом, Дорофеевой и другим г**ном!" – пишут в сети.

Неравнодушные удивляются, что такие злые люди еще существуют в мире и не понимают, как такое можно писать. По словам мамы избитого танцора, таких людей много.

Напомним: ранее популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что ее танцора Женю неизвестный мужчина жестоко избил. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 1 августа. У танцора было кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позже личность нападавшего была установлена – это Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

Как оказалось, когда 22-летний парень вместе с двумя приятелями вышли из клуба LIFT, по улице проходил сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной. Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО, достала телефон и начала снимать. Беспалый вернулся и попытался выбить телефон. В конфликт вмешался танцор, которого сотрудник УГО ударил в голову. Ранее в распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Евгений Гончаренко работает в балете певицы Нади Дорофеевой, однако украинцы узнали о нем после того, как он засветился в популярном проекте "Танцуют все".