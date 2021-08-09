'У сотрудника УГО была целая банда': отчим избитого танцора Дорофеевой раскрыл подробности нападения. Эксклюзив

У сотрудника УГО, который напал на танцора Нади Дорофеевой – Евгения Гончаренко – была целая банда, регулярно избивавшая людей. Эту информацию отчим 22-летнего парня передал правоохранительным органам.

На сегодняшний день Женя находится в стабильно-тяжелом состоянии. Врачи ежедневно дают парню снотворное и наблюдают за его реакцией. Как оказалось, она слишком резкая, поэтому выводить из медикаментозного сна пострадавшего пока нельзя. Об этом рассказал отчим Жени Вячеслав эксклюзивно для OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, пострадавший парень еще несколько месяцев может пробыть в состоянии медикаментозного сна. Врачи говорят, что подобные случаи уже были, и пациенты лежали по 30-60, а то и больше суток, но все же их выводили в нормальное состояние.

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Вячеслав сообщил, что на данный момент левая часть тела Жени обездвижена, поэтому у него нарушена опорно-двигательная система. Сбор средств на лечение парня еще продолжается. Ежедневно на лекарства уходит от 3 до 5 тысяч гривен.

"Если он выйдет из медикаментозного сна, то денег хватит, а если будет продолжаться полуторагодовалая реабилитация, то средств понадобится больше. Женя потерял работу и поэтому деньги будем собирать, пока не разъяснится ситуация с его здоровьем", – отметил Вячеслав.

Мужчина подчеркнул, что также в сборе средств помогает благотворительный фонд. В случае, если останутся деньги – их передадут на лечение другому ребенку.

Кроме того, отчим Жени рассказал, что виновного в избиении парня уже уволили из Управления государственной охраны Украины. Также выяснилось, что злоумышленник во время нападения был при исполнении, так как шел утром на работу.

"Сейчас его задержали до середины сентября. Также известно, что на родине этого мужчины у него была целая банда, которая регулярно избивает людей. Эту информацию также передали правоохранителям", – сказал Вячеслав.

По поводу гневных комментариев в сети в сторону пострадавшего 22-летнего Жени его отчим рассказал, что ситуация "совсем дикая". По словам Вячеслава, его супруга Ирина сначала отвечала на критику, но в ответ ей приходили еще более грубые сообщения.

"Они желают смерти и призывают убивать таких людей. Я считаю, в том, что ребята танцевали в клубе, ничего плохого нет – это их работа", – подытожил отчим Жени.

К слову, неравнодушных людей призывают помочь семье пострадавшего собрать необходимую сумму: 5355 0820 1515 4899 на имя Гапон Вячеслав, отчим Жени (Укргазбанк).

Напомним: ранее популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что ее танцора Женю неизвестный мужчина жестоко избил. Происшествие случилось в ночь на воскресенье, 1 августа. У танцора было кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позже личность нападавшего была установлена – это Евгений Беспалый, сотрудник Управления государственной охраны Украины.

Как оказалось, когда 22-летний парень вместе с двумя приятелями вышли из клуба LIFT, по улице проходил сотрудник УГО Евгений Беспалый с еще одним мужчиной. Беспалый врезался в друга танцора, а затем оттолкнул и самого Гончаренко. Девушка что-то сказала сотруднику УГО, достала телефон и начала снимать. Беспалый вернулся и попытался выбить телефон. В конфликт вмешался танцор, которого сотрудник УГО ударил в голову. Ранее в распоряжении OBOZREVATEL оказалось эксклюзивное видео происшествия.

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