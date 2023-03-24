Из горячей красотки – в российскую ''клушу'': предательница Лорак поразила изменением внешности и нарвалась на хейт. Фото

Украинская певица Ани Лорак, родом из Черновицкой области, больше 10 лет назад начала давать концерты в России. 3 мая 2012 года в Ялте начался большой европейский тур "Обними меня" в рамках которого исполнительница объездила не только всю Украину, Беларусь, Латвию, Эстонию, но и РФ. После 2014 года Каролина начала активно выступать в стране-агрессоре.

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Российские рубли значительным образом повлияли не только на позицию относительно войны Лорак, но и ее внешний вид. Даже ярые фанаты и защитники артистки утверждают, что она кардинально изменилась, хотя ранее считалась секс-символом эстрады. OBOZREVATEL напомнит, как предательница выглядела, когда выступала в Украине, и продемонстрирует ее свежие честные кадры (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Известно, что Куек (настоящая фамилия Ани Лорак) имеет маленький рост –162 см. Во время беременности вокалистка набрала более 15 килограммов и активно взялась за свою форму сразу после окончания кормления грудью. Фанатка Путина активно занималась в тренажерном зале, но новые романы уничтожали весь прогресс в спорте. Ведь можно заметить тенденцию, когда исполнительница влюбляется, ее объемы увеличиваются в два раза.

С началом полномасштабного вторжения РФ Каролина пропала. Она долгое время не появлялась в сети, не давала никаких комментариев и отменила гастрольные туры. Кроме того, брюнетка удалила свой аккаунт в соцсетях. Однако она быстро возобновила свою творческую деятельность, продолжая выпускать новые клипы, и не переставая поражать пышными формами и неузнаваемым лицом.

Каждый день на певицу обрушивается волна гнева сограждан за молчание и поддержку кровавого режима Кремля. Более того, люди подчеркивают, что Лорак с каждым годом становится менее привлекательной. В перекроенной кукле с избыточным весом уже не узнать горячую украинку.

Мы все чаще читаем под ее снимками в Instagram: "Накачанная силиконом матрешка", "В Украине была роскошная женщина, а сейчас...", "Что с вами случилось, где былая красота", "Тебе нет прощения! Ты предала самое ценное – Родину! Гнида и гниль", "Манеры те же, стиль один, и как-то стало уже неинтересно".

Как рассказывал OBOZREVATEL, Ани Лорак заняла третье почетное место в реестре государственных предателей. Вместе с ней в списке очутился боксер Василий Ломаченко, футболист Анатолий Тимощук, музыкант Илья Сметанин.

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