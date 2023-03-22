Ани Лорак на третьем месте в реестре госпредателей: кто обогнал певицу, продавшуюся Кремлю

Украинская певица Ани Лорак, которая уже больше года молчит о войне на Родине и продолжает выступать перед оккупантами, заняла третье почетное место в реестре государственных предателей. С ней в этот список вошли и другие украинцы, поддерживающие геноцид нашей нации.

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Движение "Чесно" опубликовало на своем сайте рейтинг украинских деятелей культуры, информацию о которых чаще всего ищут в "Реєстрі ДержZрадників". Поисковые запросы, к слову, возглавил украинский боксер Василий Ломаченко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Спортсмен не раз подчеркивал, что Украина и РФ должны дружить, а также мужчина публиковал обращение митрополита УПЦ МП Лонгина, где тот обвинял нашу страну в войне. На втором месте разместился украинский футболист Анатолий Тимощук. Он не видит разницы между украинским и российским народами и с 2017 года является ассистентом главного тренера российского ФК "Зенит".

После Каролины в реестре оказалась экс-руководительница театра в Херсонской области Татьяна Калиновская. Предательница сотрудничала с захватчиками и занималась распространением российской пропаганды. В марте прошлого года фанатка Путина заняла должность "первого заместителя главы Скадовской районной администрации".

Замыкающим стал украинский музыкант Илья Сметанин. За информацией спецслужб, мужчина наводил российские ракеты на объекты инфраструктуры Волыни. Сейчас он находится под стражей. Кстати, за год функционирования реестр посетило свыше 1,6 млн человек.

OBOZREVATEL недавно рассказывал, что Ани Лорак закрутила новый роман с испанцем Исааком, когда "приходила в себя" на Ибице. Мужчина бросил жену и двух маленьких детей ради певицы. Он считает себя "творцом позитивной кармы" и "философом радости".

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