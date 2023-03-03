''Накачанная силиконом матрешка'': на Лорак обрушился шквал критики из-за внешности в клипе с российским актером

Украинская певица Ани Лорак, которая продалась кремлевскому режиму, продолжает выпускать песни, пока Путин систематично наносит удары по мирным жителям нашей страны. 3 марта состоялась премьера ее песни "Рядом, но не вместе" и клипа на нее. Артистка предстала в новой работе с главным героем сериала "Кухня" Марком Богатыревым.

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О релизе композиции Лорак сообщила на своей странице в Instagram. Каролина сорвала джекпот, разгневав украинцев сотрудничеством с гражданами страны-террориста, своей "неузнаваемой" внешностью и располневшей фигурой, а также предательством родины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сперва "поклонники" вокалистки заметили, что она набрала вес и продолжает увлекаться бьюти-процедурами. Исполнительница в клипе появилась в вечернем блестящем платье с высоким разрезом на бедре и откровенным декольте. "Раньше была очень женственной, ухоженной, красивой и клипы были неповторимые. А сейчас... извините, как накачанная с каждых сторон силиконом матрешка с песнями только о страданиях", "Увеличилась в объемах дважды", – пишут пользователи сети.

Также люди накинулись на предательницу из-за замалчивания войны в Украине и однотипного, устаревшего творчества. Фолловеры Лорак уверены, с переездом в Россию, ее песни стали скучными и примитивными. "Ох и песни, одно и то же, фигово, короче", "Песни уже три года похожи друг на друга", "Кто это слушает", "А в Украине война, душа не болит?", "Манеры те же, стиль один, и как-то стало уже неинтересно", – отмечают юзеры.

Певица не считает нужным отвечать на комментарии, но и не удаляет гневные "отзывы" украинцев. К слову, путинистка недавно рассказала о своем новом парне – испанце и преподавателе йоги Исааке. РосСМИ пишут, что Лорак разбила семью и увела отца двух маленьких детей.

Ранее OBOZREVATEL писал, Ани Лорак восхитилась новой песней ФилиппаКиркорова, открыто поддерживающего Кремль. Украинка прорекламировала его трек "Если ты уйдешь", написанный для пропагандистского фильма "Нюрнберг". Подробности – в нашем материале.

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