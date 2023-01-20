Иво Бобул вспомнил трудные времена для украиноязычных звезд эстрады: россияне получали гонорары гораздо больше

Известный украинский певец Иво Бобул признался, что украиноязычным артистам ранее было очень сложно заниматься своей творческой деятельностью, а уж тем более зарабатывать за это деньги. Коллегам из России платили гонорары намного больше, а самого музыканта "загоняли в рамки", вероятно, предлагая петь песни на русском языке.

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Бобул от этого отказывался, поскольку хотел оставаться верным себе. Об этом он рассказал в подкасте Олега Френди для YouTube-канала "Дом".

"Нас звали на концерты, где мы должны зарабатывать хорошие деньги, но всегда появлялись определенные рамки – со мной было так. Были рамки и фразы: "Не хочешь, так и не надо", а хотелось же быть там. А вот россияне, конечно, получали гораздо более высокие гонорары... Я всегда говорил: "Я буду здесь, я люблю Украину". И это не пустые слова", – подчеркнул исполнитель.

Он признался, что ему поступали предложения поехать в Россию, где обещали большие деньги, но для музыканта прибыль была не так важна.

"Я мог поехать и в Штаты, и туда, в Россию. Но потерять и не найти, я не имею права… это для меня очень тяжело. Мне предлагали поехать в Россию, обещали другие деньги – 10-15 тысяч долларов за концерт. Это другие цены, здесь таких не было", – отметил Бобул.

Он не скрывает, что до 2014 года бывал в РФ с концертами, как и практически все украинские артисты. Тем не менее, после аннексии Крыма и начала войны полностью отказался от выступлений в стране-агрессоре.

"Приглашали – ездил. Но когда началась война, я понял – это мой дом. Сейчас я не говорю с людьми, которые продолжают жить там. И я вижу, что нормальные артисты, они чувствуют, что не так, и они уехали оттуда, те же Ротару или Пугачева", – прокомментировал Иво Бобул.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Иво Бобул с грустью вспомнил, как ему 45 лет закрывали дорогу в шоубиз и предпочитали российских гастролеров. Певец назвал себя "неформатом", потому что не хотел платить за то, чтобы его песни крутили по радио и приглашали на телевидение.

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