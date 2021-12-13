Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук показала себя с фотошопом и без

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук обнародовала снимки, улучшенные с помощью фоторедактора. Звезда показала, как выглядит с фотошопом и без.

Соответствующие кадры ведущая популярного шоу "Танці з зірками" (1+1) опубликовала на личной Instagram-странице в формате сторис. "Ребята, есть для вас загадка", – написала жена миллионера и предложила подписчикам определить, какие фото были отредактированы.

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На первых двух снимках звезда позировала в белом платье с цветочным принтом. На одной фотографии заметно, что цвет лица Онуфрийчук более ровный и сияющий, талия тоньше, а грудь – больше.

На еще одном снимке знаменитость применила фотошоп для другого эффекта. Она улучшила кадр, где предстала в сером пиджаке с широкими рукавами.

Онуфрийчук "растянула" область правого плеча, чтобы ее волосы выглядели более густыми.

Фотошоп очень незаметный, однако его можно распознать по фону, на котором был сделан кадр. На белой стене позади звезды видно темную полоску, которая должна быть ровной, но после редактирования искривилась.

Коротко о знаменитости:

Иванна Онфрийчук – модель и актриса родом из села Рахны-Лесовые Винницкой области.

В 2018 году начала вести шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV. Гостями ее программы были известные и успешные мужчины.

В 2021-м заменила певицу Тину Кароль и стала ведущей проекта "Танці з зірками" (1+1).

В этом же году дважды сыграла свадьбу (первый раз – неофициальную) с казахским бизнесменом-миллионером Алмазом.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Онуфрийчук засветила свое лицо без макияжа. Она поделилась с подписчиками идеей мейкапа для свиданий, сначала продемонстрировав, как выглядит ненакрашенной.