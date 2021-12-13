Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук показала себя с фотошопом и без

Дарья Дурова
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Телеведущая Иванна Онуфрийчук

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук обнародовала снимки, улучшенные с помощью фоторедактора. Звезда показала, как выглядит с фотошопом и без.

Соответствующие кадры ведущая популярного шоу "Танці з зірками" (1+1) опубликовала на личной Instagram-странице в формате сторис. "Ребята, есть для вас загадка", – написала жена миллионера и предложила подписчикам определить, какие фото были отредактированы.

Иванна Онуфрийчук предложила угадать фотографии с фотошопом
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На первых двух снимках звезда позировала в белом платье с цветочным принтом. На одной фотографии заметно, что цвет лица Онуфрийчук более ровный и сияющий, талия тоньше, а грудь – больше.

Первое фото было отредактировано, второе – оригинал
Звезда раскрыла правильный ответ

На еще одном снимке знаменитость применила фотошоп для другого эффекта. Она улучшила кадр, где предстала в сером пиджаке с широкими рукавами.

Онуфрийчук "растянула" область правого плеча, чтобы ее волосы выглядели более густыми.

Фотошоп очень незаметный, однако его можно распознать по фону, на котором был сделан кадр. На белой стене позади звезды видно темную полоску, которая должна быть ровной, но после редактирования искривилась.

Онуфрийчук показала "незаметный" фотошоп

Коротко о знаменитости:

  • Иванна Онфрийчук – модель и актриса родом из села Рахны-Лесовые Винницкой области.

  • В 2018 году начала вести шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV. Гостями ее программы были известные и успешные мужчины.

Модель Иванна Онфрийчук
Свадьба Онфрийчук в Киеве
Алмаз и Иванна на первой свадьбе на Мальдивах

Как писал OBOZREVATEL, недавно Онуфрийчук засветила свое лицо без макияжа. Она поделилась с подписчиками идеей мейкапа для свиданий, сначала продемонстрировав, как выглядит ненакрашенной.

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