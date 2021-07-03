Ивангай неожиданно извинился за посты о России: надеюсь, наши народы будут братьями. Видео

Известный украинский блогер Ивангай (Иван Рудской) извинился перед теми, кого могли задеть его посты о России и пояснил, что они вызваны беспокойством о политике власти в стране-агрессоре. Он также выразил надежду, что украинцы и россияне будут братьями.

Об этом говорится в ролике, который блогер опубликовал 3 июля на своем YouTube-канале. В нем Рудской назвал россиян "великим русским народом", а украинцев – "свободолюбивыми" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Мои странные твиты про Россию вызваны моим беспокойством про политику ее текущей власти. Простите все, кого я обидел этими твитами. Надеюсь, что великий русский народ и свободолюбивые украинцы навсегда будут братьями", – сказал Ивангай.

Блогер также добавил, что хотел бы путешествовать по России, но опасается.

"Я вообще хотел бы полетать по России как турист, но, к сожалению, между нашими странами есть конфликт, и мне есть чего опасаться, находясь там", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Иван Рудской говорил, что уехал из России в 2018 году, потому что его преследовали сотрудники правоохранительных органов.

После выхода интервью он обвинил Дудя в том том, что тот вырезал его слова о Голодоморе и НКВД. Журналист в итоге опубликовал указанный фрагмент без монтажа.