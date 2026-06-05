Руководитель церкви баптистов, родом из Херсона: что известно о водителе Mercedes, который убил четырех человек в Киеве

В Киеве 5 июня произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz. По имеющейся информации, 49-летний водитель не справился с управлением, после чего автомобиль въехал в подземный пешеходный переход, где находились люди. В результате аварии погибли четыре человека, еще трое получили травмы.

Видео дня

По факту ДТП правоохранители начали уголовное производство. В канале Офиса Генерального прокурора сообщили, что досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В ведомстве отметили: "Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколовском бульваре начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины".

Что известно о водителе

Как стало известно OBOZ.UA, по информации осведомленного с деталями аварии источника, за рулем Mercedes находился Плешивцев Павел Валерьевич, 1976 года рождения. Он родился в Херсоне, а зарегистрирован в селе Подстепное Херсонского района Херсонской области.

Также нам стало известно, что мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное". Организация зарегистрирована в Херсонской области.

По данным источника, водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Кроме того, он был участником четырех дорожно-транспортных происшествий, два из которых произошли в 2026 году.

Предварительно установлено, что автомобиль на скорости съехал в подземный пешеходный переход. На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний парень.

Еще три человека получили травмы различной степени тяжести. Водителя из искореженного автомобиля деблокировали спасатели. Сейчас он находится в реанимации, возле палаты дежурят правоохранители.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины аварии. Расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Константина Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, в результате чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!