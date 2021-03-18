Ивангай рассказал Дудю о выезде из России: меня преследовали

Известный украинский видеоблогер Ивангай, настоящее имя которого Иван Рудский, признался, что уехал из России в 2018 году из-за того, что его преследовали сотрудники правоохранительных органов.

Как оказалось, парень часто публиковал в сети посты о президенте РФ Владимире Путине и в принципе об этой стране. Поэтому Ивангая предупреждали, что ему "лучше помалкивать". Об это он рассказал в интервью Юрию Дудю на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам видеоблогера, когда он перестал молчать и начал в открытую заявлять, что жителей России используют, то стал политизированным.

"Меня останавливали каждый день. Гулял я как-то с девочками по парку возле университета, а до этого утром я написал пост о том, что сайт Роскомнадзора взломали. И тут меня остановил полицейский и говорит, мол, я на красный свет перешел дорогу. Мне начали выписывать административку, хотя я не нарушал ничего", – сообщил Ивангай.

Затем сотрудник правоохранительных органов указал парню на полицейскую машину, которая стояла неподалеку, с намеком на то, что за ним следят.

Через несколько дней блогер полетел в Москву и остановился в одном из отелей. Когда он вышел на улицу и сел на лавочку, то к нему сразу подошли полицейские и стали проверять документы. С ними было все в порядке, но правоохранители настояли на том, что у парня фейковый патент.

Кроме того, Ивангая часто караулили возле дома, в Санкт-Петербурге, в общественных местах.

"Мне было страшно. Они часто присутствовали в моей жизни и давали понять, что смотрят мои посты и следят за мной", – отметил блогер.

Он добавил, что также ему предлагали получить российское гражданство при странных условиях, но в результате он отказался.

"Я чувствовал угрозу, что я в этой стране никто. Меня просто запугали постоянным присутствием", – подытожил Ивангай.

Напомним, Ивангай – украинский и российский летсплейщик, видеоблогер и музыкант, владелец YouTube-канала с названием "Ивангай". С 2019 года занимается авторской музыкой в жанре EDM под псевдонимом AWEN.

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