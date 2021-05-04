Дудь отреагировал на критику Ивангая и показал вырезанный фрагмент интервью. Видео

Российский журналист Юрий Дудь отреагировал на слова украинского блогера Ивангая (Ивана Рудского) о вырезанной части интервью, в которой шла речь о Голодоморе и НКВД. Так, Дудь объяснил, что "на монтаже выкидывается все неинтересное".

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале журналиста с подробным объяснением (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель – исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж – и из 4, 5, 6, 7, 10 часов записи до зрителя добирается сильно меньше. Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать. Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению герою", – говорится в сообщении.

Кроме того, Юрий Дудь также опубликовал ту часть интервью, которая ранее была вырезана. Он добавил:

"Но если в этот раз наша тактичность по отношению к герою оказалась чрезмерной, вот пожалуйста. 12-минутный кусок видео без монтажных склеек", – резюмировал журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Ивангай заявил, что Дудь вырезал его слова о Голодоморе и назвал его "сс*клом". Парень написал, что его прабабушка – жертва Голодомора, а дедушка – жертва репрессий со стороны НКВД.