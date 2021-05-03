Украинский блогер Ивангай заявил, что Дудь вырезал его слова о Голодоморе и назвал его 'сс*клом'

Известный украинский блогер Ивангай (Иван Рудской) обвинил российского журналиста Юрия Дудя в том, что тот вырезал его слова о Голодоморе и НКВД из интервью.

В Twiiter парень написал, что его прабабушка – жертва Голодомора, а дедушка – жертва репрессий со стороны НКВД.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка – жертва голодомора. Дедушка – жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", – отметил Ивангай.

Отвечая на вопрос в комментариях о том, почему журналист так поступил, блогер отметил коротко: "Сс*кло е**ное".

Также Ивангай предложил вспомнить о том, как "Россия отжала у Украины ее территории ценой тысячи жизней и то, что народ России бессилен против этого".

"Донецк, Луганск, Крым", – добавил блогер.

Сам Дудь на обвинения пока никак не отреагировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, интервью Ивангая Дудю вышло в марте. Тогда блогер рассказал, как в России за ним следили сотрудники правоохранительных органов, в результате чего он уехал из страны.