Иван Пелых, защищающий Украину на фронте, показал свою любимую девушку. Фото

Сын известного в 2000-х телеведущего Игоря Пелыха, который в 35 лет погиб в автокатастрофе – Иван – показал свою избранницу. Вместе с любимой воин ВСУ покорил семь карпатских вершин за три дня.

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Фото появились в Instagram-профилях влюбленных, которым удалось провести время вместе. Девушка Ивана Пелыха – Ксюша, как ее называют близкие – танцовщица и волонтер, любящая активный отдых и походы в горы.

На романтических фотографиях они целуются, держа на руках собаку. Четвероногий любимец сопровождал пару и раньше, что можно увидеть на других фото в блоге танцовщицы.

Отец избранницы Ивана Пелыха также служит в ВСУ. Для его роты она открывала сбор и просила донатить.

Трудно сказать, как долго пара уже вместе. У них есть общие фото, датированные весной этого года, на которых влюбленные вместе проводят время в Киеве и не только.

Ранее OBOZ.UA писал, что Пелых вместе с собратьями находился на границе Украины с Россией в Сумской области. Там он получил трофейную винтовку в стиле Louis Vuitton и рассказывал о своих боевых задачах.

Также известно, что воин получил награду от министра обороны Украины Рустема Умерова.

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