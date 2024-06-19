Иван Пелых, защищающий Украину на фронте, показал свою любимую девушку. Фото
Сын известного в 2000-х телеведущего Игоря Пелыха, который в 35 лет погиб в автокатастрофе – Иван – показал свою избранницу. Вместе с любимой воин ВСУ покорил семь карпатских вершин за три дня.
Фото появились в Instagram-профилях влюбленных, которым удалось провести время вместе. Девушка Ивана Пелыха – Ксюша, как ее называют близкие – танцовщица и волонтер, любящая активный отдых и походы в горы.
На романтических фотографиях они целуются, держа на руках собаку. Четвероногий любимец сопровождал пару и раньше, что можно увидеть на других фото в блоге танцовщицы.
Отец избранницы Ивана Пелыха также служит в ВСУ. Для его роты она открывала сбор и просила донатить.
Трудно сказать, как долго пара уже вместе. У них есть общие фото, датированные весной этого года, на которых влюбленные вместе проводят время в Киеве и не только.
Ранее OBOZ.UA писал, что Пелых вместе с собратьями находился на границе Украины с Россией в Сумской области. Там он получил трофейную винтовку в стиле Louis Vuitton и рассказывал о своих боевых задачах.
Также известно, что воин получил награду от министра обороны Украины Рустема Умерова.
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