Сын Пелыха, воюющий на передовой, получил награду министра обороны Украины. Фото

Сын известного в 2000-е годы телеведущего Игоря Пелыха, погибшего в автокатастрофе в 35 лет, – Иван – с началом полномасштабного вторжения России воюет на фронте, за что получил награду министра обороны Украины Рустема Умерова. 22-летний парень ныне защищает Украину в Сумской области, а в прошлом – сражался с россиянами на Донбассе.

Иван Пелых часто публикует в Instagram фотографии из зоны боевых действий, поэтому в сторис поделился и наградой.

Как видно на документе к награде, приказ министр обороны издал 24 апреля. Кроме подписи Умерова, на нем стоит и его печать.

"Это все конечно гуд [хорошо], но можно лучше наградный глок, пожалуйста?" – прокомментировал награждение Иван Пелых.

К слову, тот самый глок (Glock) – полуавтоматический пистолет. Его считают одним из лучших в мире из-за маленького веса. Ранее в подарок оружие получал старший сержант бригады НГУ "Азов" Богдан Цибмал. Ему "за образцовое исполнение воинской и служебной обязанности, проявленные при этом честь и доблесть" выдали Glock 19X.

Иван Пелых время от времени делится фотографиями со службы в соцсетях, где отчитывается о трофейном оружии, его тестировании, новых достижениях, сборах. Свои фото мужчина публикует под хештегом "#waronfilm", чтобы снять эту часть своей жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что еще в феврале Пелых вместе с собратьями находился на границе Украины с Россией в Сумской области. Там он получил трофейную винтовку в стиле Louis Vuitton и рассказывал о своих боевых задачах.

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