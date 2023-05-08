Сын встал на защиту Украины: как сложились судьбы детей и жены Игоря Пелыха, который погиб в ДТП 14 лет назад. Фото

Ровно 14 лет назад, 8 мая 2009-го, в жуткой автокатастрофе в Киеве погиб известный украинский телеведущий Игорь Пелых. На тот момент ему было всего 35 лет. Его программы обожали смотреть украинские зрители, так что смерть любимца публики стала большим ударом для фанатов. Больше всего страданий роковая авария принесла, безусловно, семье звезды.

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Тогда Александра Лозинская потеряла любимого мужа, а их трое общих детей – заботливого папу. Сын Иван, дочери Соломия и Устина сейчас совсем взрослые, а Иван даже отправился защищать Украину от российских агрессоров на передовую. OBOZREVATEL решил вспомнить, за что публика любила Игоря Пелыха, а также рассказать, как сложилась судьба его семьи.

Пелых с юных лет был очень харизматичным парнем, так что после окончания Тернопольского ПТУ, где он освоил профессию мастера по ремонту обуви, он ни дня не проработал по специальности. Вместо этого Игорь стал ведущим собственной музыкальной программы "Веселий Роджер" на региональном ТВ.

Затем – классический сценарий. Амбициозный и талантливый парень отправился покорять столицу. Сначала Пелыха взяли на радио, а через время он оказался на телеканале 1+1, где вел популярное дневное шоу "Не всі вдома". Известность пришла к молодому и перспективному украинцу быстро, но не испортила его, а наоборот, подарила вдохновение развиваться дальше.

Так, Пелых поступил в Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, а с 2000 года начал работать на ICTV. Параллельно он увлекся продюсированием, создал популярные на всю страну развлекательные проекты "Галопом по Європах", "На свою голову" и "Лабіринт", а позже основал студию "Роги і копита продакшн". Рядом со знаменитостью все это время была любящая многодетная семья.

Успешный в профессии и счастливый в личной жизни Пелых даже не догадывался, что в 5 утра 8 мая 2009 года его жизнь оборвется. Он был пассажиром автомобиля Volkswagen Passat, когда в иномарку въехала Honda. От полученных в результате столкновения травм Пелых скончался на месте.

Сыну Игоря Ивану Пелыху на момент гибели отца было всего 7 лет. За 14 лет с момента трагедии он сильно повзрослел – стал похож на папу. Свою жизнь он также решил связать с телевидением и кино. Парень учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого. Однако планы юноши изменились после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Будучи 20-летним парнем, Иван Пелых без раздумий взял в руки оружие, надел военную форму и отправился на фронт. Он оказался в горячих точках на Донбассе.

"Новодружеск, Лисичанск, Северск, Григоровка и Серебрянка стали для нас местами, где мы научились функционировать как слаженное подразделение, в составе которого воюют Украинцы, Грузины, Беларусы, Американцы, Канадийцы, Шведы, Французы, Британцы, Тайванцы и Ново-Зеландцы, спать под обстрелом всей русской арты, которую только можно представить, копать 24/7, ездить в кузове пикапа, когда в 30 метрах разрывается 120-я мина, корректировать дронами нашу арту в условиях постоянной работы с 1.5км АГС по айфону, отражать танковые атаки орков с затяжными стрелковыми боями и, к сожалению, терять наших побратимов", – рассказывал сын покойного телеведущего о своей службе.

19-летняя дочь ведущего Соломия, как и папа в молодости, увлеклась музыкой. Пелых, кстати, был гитаристом группы Nameless, а также организатором тернопольского музыкального фестиваля "Нівроку". Соломия тоже играет на гитаре. Она нередко организовывает камерные выступления, на которых делится своим творчеством.

Самой младшей дочери Игоря, Устине, сейчас 16 лет. Она училась в частной школе.

Что касается Александры Лозинской, то ранее она руководила продакшн-студией мужа "Роги і копита", которая снимала комедийные сериалы и развлекательные телепрограммы для ICTV. Со временем заняла должность продюсера проектов на телеканале ТЕТ. Сейчас вдова ведущего увлекается танцами. В своих соцсетях она часто публикует информацию о различных благотворительных сборах, призывает помогать защитникам и всем, кто пострадал в результате российской агрессии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что солист украинской группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) показал публике архивные кадры с Игорем Пелыхом. На видео 1999 года тогда еще живой ведущий снимал сюжет для своей программы "Не всі вдома". В гостях у него побывали музыканты. Публика не скрывала слез от увиденного ролика.

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