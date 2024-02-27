Трофейная винтовка и 'Калашников' в стиле Louis Vuitton: сын Пелыха, защищающий Украину, показал свежие фото с фронта

Сын телеведущего Игоря Пелыха, погибшего в автокатастрофе в Киеве 14 лет назад, Иван с началом полномасштабного вторжения России воюет на Донбассе. Мужчина активно публикует фото жизни в зоне боевых действий, на которых видно, что, несмотря на титанический постоянный труд и большие риски, военные все же пытаются задокументировать важные моменты украинской борьбы.

Иван Пелых время от времени делится фотографиями в Instagram, а с февраля стал чаще публиковать фото-новости что в истории, что в ленту. Среди них и тестирование трофейного оружия, и круглосуточная работа, и новые достижения, и даже "брендированный" автомат Калашникова. Свои фотографии мужчина публикует под хештегом "#waronfilm", чтобы задокументировать эту часть своей жизни.

На одной из серии фотографий Иван Пелых вместе с собратьями отправились на границу Украины с Россией в Сумской области, где они работали, начиная с военного дрона и заканчивая автоматом Калашниковым, оклеенным брендированной пленкой Louis Vuitton.

"Крылья, минометы, крупнокалиберная стрельба, морозы -20 и невероятно красивые закаты на границе Сумщины", – написал он.

"Работаем и днем, и ночью", – подписал следующую серию фото Пелых. У украинских военных на фронте нет графиков работы, поэтому приходится и ночью выполнять боевые задания.

В своем арсенале воины также имеют трофейную высококалиберную снайперскую винтовку АСВК, тестирование которой было снято на пленку. Впрочем, как утверждает "24 Канал", Пелыху удалось подержать в руках даже самый крупнокалиберный пулемет в мире.

По словам военного, не стоит романтизировать войну и считать, что мужчины в форме, выстрелы из оружия и уничтожение врага на видео в соцсетях – это хорошо и прекрасно. "Война на самом деле ниф*га не красива и романтична, как это иногда кажется с постов в Facebook/Instagram и каждая новость об успешно освободившемся селе во время контрнаступления на самом деле дается ценой", – писал он.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук неожиданно встретился с солистом Kozak System Иваном Леньо на Донбассе, когда оба волонтера были на фронте.

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